El Pentágono confirma que el video filtrado de un ovni es real

Sin importar si crees o no en la vida extraterrestre, los objetos voladores no identificados (ovnis) son fenómenos aéreos que no son fáciles de explicar. Hay innumerables videos y fotos en línea de aparentes naves espaciales extraterrestres, pero es imposible determinar si son reales, un engaño o una mera ilusión óptica. Sin embargo, el Pentágono recientemente confirmó que un video filtrado de un “fenómeno aéreo no identificado” que apareció hace poco es realmente legítimo.

El video de 18 segundos de duración fue tomado por un piloto de la Marina de los Estados Unidos desde el destructor de clase Arleigh Burke USS Russell (DDG-59) frente a la costa de San Diego en julio de 2019. La extraña grabación muestra tres ovnis parpadeantes con forma de pirámide volando en el cielo. Sue Gough, portavoz del Pentágono, confirmó que los objetos fueron catalogados como “esfera”, “bellota” y “dirigible metálico”.

Sin embargo, Gough también dijo que el Departamento de Defensa no podía revelar más información sobre las imágenes. Dijo en un comunicado: “Para mantener la seguridad de las operaciones y evitar la divulgación de información que pueda ser útil para adversarios potenciales, el Departamento de Defensa no discute públicamente los detalles de las observaciones o los exámenes de las incursiones reportadas en nuestros campos de entrenamiento o espacio aéreo designado, incluyendo aquellas incursiones inicialmente designadas como fenómenos aéreos no identificados”.

Según la Marina, ha habido “una serie de informes de aviones no autorizados y/o no identificados que han entrado en varios rangos controlados por los militares y en el espacio aéreo designado en los últimos años”. El pasado mes de abril, el Pentágono publicó tres videos de aviones no identificados tomados en 2004 y 2015. Estos videos, junto con los más recientes, están siendo investigados por el gobierno actualmente. El Departamento de Defensa incluso estableció un Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados oficial con el fin de mejorar su comprensión de estos objetos. Además, se espera que las agencias de inteligencia de Estados Unidos entreguen al Congreso informes no clasificados sobre los ovnis en junio de 2021.

Mira el video filtrado a continuación.

El Pentágono confirmó que un video filtrado de un “fenómeno aéreo no identificado” que apareció recientemente es legítimo.

h/t: [CNN]

Artículos relacionados:

Extraño monolito descubierto en el desierto de Utah desaparece misteriosamente

La NASA dice que podría haber unos 300 millones de planetas habitables en la Vía Láctea

La NASA confirma que hay agua en la Luna