Cada año, muchas personas establecen sus propósitos de Año Nuevo y hacen planes para que los siguientes 365 días estén llenos de éxito. Hay quienes piensan en inscribirse al gimnasio o empezar a ahorrar, pero si perteneces a una industria creativa–o te gustaría vivir de las artes–, tal vez tengas metas diferentes. Si no sabes a qué deberías ponerle atención en el 2021, tenemos algunas ideas de propósitos de Año Nuevo que los artistas, fotógrafos, diseñadores y creadores pueden adoptar fácilmente.

Uno de los propósitos más importantes es hacer una lista y llevar un registro de tus metas. Hacer esto, especialmente en los primeros días de enero, te dará una imagen clara de lo que quieres lograr; sin embargo, no es suficiente simplemente escribir algunas ideas y ver qué pasa. Comprométete a revisar tus objetivos de vez en cuando—ya sea semanal o mensualmente—para ver cuánto has progresado y pensar si necesitas cambiar algo.

Sigue leyendo para ver más ideas de propósitos de Año Nuevo para mentes creativas.

1. Haz una lista y lleva un registro de tus objetivos. Muchos estudios muestran que las personas que escriben sus objetivos tienen más posibilidades de alcanzarlos. Si bien tener grandes sueños es algo positivo, poner manos a la obra puede ser abrumador. Diarios como Ink + Volt y SELF Journal combinan productividad diaria con planes a largo plazo y te ayudarán a acercarte a tus metas todos los días de forma manejable.

2. Haz más tiempo para tu arte. Ya sean cinco minutos, una hora o incluso más, el tiempo adicional puede conducir a proyectos más creativos. Trata de limitar tu tiempo en redes sociales con una app, o mejor aún, apóyate en las redes sociales para inspirarte y trabajar en un proyecto que hayas tenido ganas de probar.

3. Termina un proyecto pequeño. Todos tenemos que comenzar por alguna parte, por lo que incluso si tu lista de propósitos está llena de proyectos a gran escala, intenta incluir algo pequeño para empezar, de modo que se sientas más animado a llevarlo a cabo.

4. Haz networking con otros creativos en el mundo real. Únete a una red de profesionistas o asiste a eventos en los encontrarás a otras personas con proyectos e ideas similares (Creative Mornings es un gran lugar para empezar). ¿El networking no es lo tuyo? Prueba conocer gente en línea primero. ¡Solo asegúrate de hablar con más personas conforme avances!

5. Explora una nueva faceta de tu campo. ¿Hay algo en tu campo que siempre has querido probar? Aprender una técnica o enfoque diferente no solo es divertido; también puede traerte beneficios. Una vez que lo aprendas, puedes integrarlo a tu trabajo actual y llevar tu portafolio al siguiente nivel.

6. Crea un espacio dedicado a tu trabajo. Si tienes espacio, reorganiza y crea una zona dedicada a tu labor artística. Hasta tener un escritorio es una gran forma de impulsarte a trabajar en tus proyectos.

7. Visita más galerías, ferias de arte—cualquier cosa que pertenezca a tu ramo. Sal de tu estudio y ve qué están haciendo otros creadores. Por ejemplo, si lo tuyo es la pintura, ponte como meta descubrir nuevos artistas. Si te dedicas a las manualidades y artesanías, siempre es bueno visitar ferias independientes para ver cómo están comercializando sus productos otras personas (¡y también es una buena oportunidad para hacer contactos!).

8. Muéstrale tu trabajo a alguien. Si eres un artista que apenas está comenzando o un estudiante recién egresado de la escuela, haz que mostrarle tu trabajo al mundo sea uno de tus propósitos. Esto puede ser en persona o en plataformas de redes sociales como Instagram, Behance e incluso Twitter (donde muchos artistas se sienten cada vez más envalentonados para compartir su trabajo).

9. Encuentra inspiración lejos de las redes. Instagram puede ser inspirador, pero también puede despertar comparaciones negativas con las carreras y proyectos de otras personas. Deja tu teléfono por un rato, cierra tu laptop y busca inspiración en el mundo real, ya sea explorando la ciudad, o paseando por un área natural. Enfócate en lo que llame tu atención y piensa cómo incorporarlo en tu trabajo.

10. Lee más libros. Además de encontrar inspiración en otros lugares, otro buen propósito de Año Nuevo es leer más libros. Estos pueden complementar tu práctica creativa o no tener nada que ver con ella. ¿Quién sabe? Una historia puede inspirar tu próximo proyecto o puedes aprender algo sobre la historia de tu campo.

11. Únete a un grupo de Facebook para personas de tu industria. Esta es otra forma de hacer contactos que pueden ayudarte a formar conexiones significativas con otras personas de tu industria. Facebook tiene miles de grupos para todo tipo de creadores y artistas. My Modern Met incluso tiene algunos a los que puedes unirte: Art, Design, Photography, and Drawing Club; Creative Marketplace: Buy & Sell Art y DIY & Crafts: Ideas and Projects.

12. Asiste a una conferencia. Las conferencias–ya sean virtuales o en persona–pueden ser un compromiso financiero, pero si puedes permitírtelo, son oportunidades valiosas (y divertidas) para conocer personas que piensan como tú, aprender nuevas técnicas, y entender los problemas a los que se enfrenta tu industria.

13. Pon manos a la obra aunque tengas miedo. Hay muchas maneras en las que puedes disuadirte de dar el siguiente paso en tu carrera creativa. Uno de los más importantes es que “no es el momento adecuado”. Odiamos decírtelo, pero nunca habrá un “momento adecuado”, por lo que es mejor comenzar de una vez. Te alegrará haberlo hecho.

Este artículo ha sido editado y actualizado.

