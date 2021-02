Fotógrafo retrata a un adorable ratón de campo sonriendo y posando sobre una flor

La primavera está a la vuelta de la esquina. Y si nuestra emoción se resumiera en una imagen, sería esta. The Laughing Dormouse (“El lirón que ríe”) de Andrea Zampatti fue la imagen ganadora de la categoría On Land de los Comedy Wildlife Photography Awards 2017, y es fácil ver por qué. El pequeño ratón de campo irradia felicidad mientras posa sobre una flor. ¡Es imposible no sonreírle de vuelta a esta criatura!

Ya sea que el ratón se esté riendo de verdad o solo haya sido fotografiado mientras bostezaba, esta foto fue tomada justo en el momento correcto y el resultado es adorable. Esta imagen definitivamente nos ayuda a sobrellevar las últimas semanas de invierno, y nos recuerda que aún quedan muchos días hermosos por venir.

Aunque sin duda se ha vuelto una de sus imágenes más populares, Zampatti no solo retrata ratones. Este fotógrafo, que se describe a sí mismo como un “amante de la naturaleza”, retrata a todo tipo de animales en el hemisferio norte. Desde un oso curioso en Finlandia que “quiere un abrazo” hasta un wapití travieso con la lengua de fuera en el Parque Nacional de Yellowstone, Zampatti parece tener talento para capturar los momentos más tiernos de los animales salvajes.

Echa un vistazo a algunas de las fotos de Zampatti a continuación y descubre más en su sitio web.

No podemos evitar sonreír ante esta adorable imagen de un ratón de campo que ríe, tomada por el fotógrafo de vida silvestre Andrea Zampatti.

El fotógrafo parece tener talento para capturar los momentos más tiernos de los animales salvajes.

