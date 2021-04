Artista rompe vidrio para crear un increíble retrato de la vicepresidenta Kamala Harris

El artista Simon Berger rompe vidrios crear retratos espectaculares. Sentado sobre un vidrio fresco y blandiendo un martillo, da golpes estratégicos en su superficie para producir motivos en forma de telaraña y crear una forma tridimensional. El rostro humano es un ejemplo perfecto de cómo funciona su proceso. Todo lo que está a la luz—como la frente—es retratado golpeando una y otra vez la misma parte del cristal. Las zonas fracturadas se vuelven blancas y ayudan a dar una sensación de forma. Berger se refiere a esto como “pintar con finos golpes dirigidos”.

El artista ha pasado años perfeccionando este método. “El primer cuadro de vidrio fue creado en 2016 mientras experimentaba”, cuenta Berger a My Modern Met. “Me entusiasmó de inmediato esta posibilidad porque siempre me esforcé por encontrar una nueva forma de representación. Me gusta crear cosas bellas a través de la destrucción”.

Desde entonces, ha creado piezas a gran escala que cuelgan en galerías y adornan escaparates. Pero uno de sus proyectos más emocionantes fue el de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. Berger creó en un solo día un retrato suyo en vidrio roto que se expuso en el National Mall de Washington, D.C., a principios de 2021. Este medio es especialmente adecuado para Harris, ya que rompió el famoso “techo de cristal” al ser la primera mujer, la primera persona de raza negra y la primera estadounidense de origen asiático en ostentar el título de vicepresidenta.

Sigue hacia abajo para ver un video de Berger realizando el retrato de Harris, así como sus otras increíbles obras.

El artista Simon Berger crea increíbles retratos en vidrio roto golpeando estratégicamente cada cristal con un martillo.

Mira a Berger crear un retrato de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris:

My Modern Met obtuvo permiso de Simon Berger para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados: