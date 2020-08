Esta artista reimagina a la ‘Mona Lisa’ como una mujer moderna con tatuajes

Los retratos no solo plasman a las personas; también capturan un momento específico. Por ejemplo, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci suele ser considerada el arquetipo del retrato renacentista. De forma similar, La joven de la perla, del artista neerlandés Johannes Vermeer, es conocida como la “Mona Lisa del norte”. Incluso hoy en día, estas dos obras maestras siguen inspirando a generaciones de jóvenes creadores. Entre ellos está la artista española Tati Moons, quien reimagina a las misteriosas protagonistas de estas pinturas como mujeres contemporáneas en estos ingeniosos retratos digitales.

“Había estado planeando pintar a la Mona Lisa solo por diversión desde hace unos años, ya que realmente disfruto hacer fan arts; un día estaba algo aburrida y simplemente lo hice”, Moons le dice a My Modern Met. La artista no solo modernizó el atuendo de la Mona Lisa al darle un vestido sin mangas, sino que también le dio un maquillaje brillante y varios tatuajes. Debajo de la clavícula de la Mona Lisa se lee la frase “Timeless” (“atemporal”), acompañada de una ilustración de las manos de Adán y Dios de La creación de Adán, que Miguel Ángel pintó en el techo de la Capilla Sixtina. Además, en su hombro hay una imagen de un cuadrado en un círculo y la frase “OG Muse” (o “musa original”).

“Al principio no había planeado publicarlo y guardarlo para mí como muchas otras obras de arte, (sabía que a algunas personas les podía parecer irrespetuoso por los tatuajes y demás) pero no sé por qué seguí adelante y decidí publicarlo”, nos cuenta Moons. “De todos modos, recibió una respuesta bastante buena. La gente me motivó a pintar La joven de la perla, ¡y ahora tengo planes para seguir la serie!” Al igual que su pieza de la Mona Lisa, la artista modificó la ropa y el peinado de la protagonista de la pintura. Así, en lugar del tocado amarillo de Vermeer, esta versión moderna tiene una elegante cola de caballo. También tiene maquillaje brillante y un pequeño corazón bajo su ojo.

Puedes encargar tu propio retrato digital en el sitio web de Moons, y no olvides seguirla en Instagram para no perderte ninguna de sus creaciones.

La artista española Tati Moon hace fan arts de pinturas famosas para darles un giro contemporáneo.

Por ejemplo, su Mona Lisa tiene un vestido de tirantes y tatuajes modernos.

Además, la Joven de la perla tiene una cola de caballo y maquillaje brillante.

Tati Moons: Sitio web | Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Tati Moons para reproducir estas imágenes.

