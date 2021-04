Artista colabora con el viento para hacer que telas de colores cobren vida junto al mar

Trabajar con los elementos a menudo puede parecer una tarea difícil, especialmente para los fotógrafos. Pero el artista californiano Thomas Jackson se ha adaptado al desafío dejando que el viento colabore en su arte. Juntos, el hombre y la naturaleza han creado una serie de imágenes de ensueño. En ellas, vemos las formas mutables de tul de colores que se eleva sobre los paisajes marinos californianos gracias a una fuerte brisa.

“Últimamente, he estado pensando mucho en la posibilidad de que los sistemas creados por el hombre trabajen en sintonía con la naturaleza, en lugar de oponerse a ella”, dice Jackson a My Modern Met. “Con esta última obra, he explorado ese tema a mi manera, intentando crear esculturas que respondan a los elementos en lugar de resistirse a ellos”. Para ello, el artista necesitaba un material que resistiera las inclemencias del tiempo. Eligió el tul de nailon porque es ligero, flexible, muy duradero y puede utilizarse para múltiples sesiones de fotos.

“Antes consideraba al viento como una amenaza para mis instalaciones al aire libre, que a menudo son bastante frágiles, pero en 2020 acepté a las fuertes brisas de la costa de California como mi colaborador artístico, la fuerza que podría transformar trozos de tela sin vida en incendios de rápido movimiento, niebla ondulante, superflorecimientos silvestres u otros fenómenos naturales”, continúa. Mientras que los tejidos nebulosos lucen como cometas en algunas de las imágenes, en otras sus formas adquieren un aspecto más esponjoso.

La serie se desarrolla principalmente en las pintorescas costas de Point Reyes y Stinson Beach, en el norte de California, cerca de San Francisco. “La inspiración inicial de la serie fue el fuego”, explica Jackson. “Como residente en California que vive en una zona vulnerable, la amenaza del fuego y la contaminación resultante se convirtieron en una preocupación constante. Sin embargo, una vez que empecé a fotografiar, la obra cobró vida propia. Algunas de las instalaciones acabaron pareciéndose al fuego, pero otras adoptaron formas más abstractas e inescrutables. El viento resultó ser un colaborador artístico poco fiable, y muchas de las tomas terminaron siendo completamente diferentes de lo que había previsto inicialmente. Sin embargo, el fuego sigue siendo la inspiración que guía esta serie a medida que avanzo”.

Sigue hacia abajo para ver más fotografías coloridas de Jackson, y sigue al artista en Instagram para estar al día de sus últimos proyectos.

El artista Thomas Jackson hizo una “alianza” con el viento para dar vida a su más reciente serie fotográfica.

En sus oníricas imágenes, tul de colores flota sobre los paisajes costeros de California.

El viento transforma a la tela sin vida en entidades que crecen y bailan en la brisa.

My Modern Met obtuvo permiso de Thomas Jackson para reproducir estas imágenes.