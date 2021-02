Mira las impresionantes fotografías ganadoras del concurso Underwater Photographer of the Year 2021

La fotografía submarina requiere paciencia, habilidad técnica y espíritu aventurero. Esta forma de fotografía se practica en todo el mundo y, cada año, las mejores imágenes “bajo el mar” son juzgadas por el prestigioso jurado del concurso Underwater Photographer of the Year (UPY).

El UPY comenzó en 2014-15 cuando Alex Mustard, Dan Bolt y Peter Rowlands decidieron revivir la gran tradición británica de los concursos de fotografía submarina. A Mustard y Rowlands se les unió Martin Edge como jueces en esa primera competencia. Desde entonces, el concurso ha crecido enormemente. Más de 500 fotógrafos internacionales compiten para presentar las mejores imágenes en 14 categorías (dos de las cuales pueden incluir vistas fuera del agua). Estas categorías se basan principalmente en aspectos estilísticos y técnicos, como Macro, Retrato y Gran angular. Algunas son también específicas de las aguas británicas. Además de ser clasificados en sus categorías, los fotógrafos compiten por títulos como el premio al Fotógrafo Submarino del Año y al de Conservación Marina del Año. Las imágenes ganadoras de este año capturan escenas impresionantes que van desde las cálidas aguas de la Polinesia Francesa hasta los estanques urbanos de Glasgow.

Tras evaluar más de 4,500 imágenes de 68 países diferentes, el concurso concedió el título de Fotógrafo Submarino del Año 2021 a la fotógrafa estadounidense Renee Capozzola. Su fascinante imagen, que muestra a los tiburones de arrecife nadando bajo la superficie del mar en la Polinesia Francesa, cautivó al jurado. Además del premio principal, Capozzola ganó en la categoría de Gran Angular y es la primera mujer que gana el concurso UPY. Capozzola capturó su imagen ganadora, titulada Sharks’ Skylight ( o “El tragaluz de los tiburones”), en su lugar favorito para fotografiar tiburones. “Dediqué varias tardes a fotografiar en las aguas poco profundas al atardecer, y finalmente me vi recompensada con esta escena: aguas tranquilas como el cristal, una hermosa puesta de sol, tiburones e incluso pájaros”, relata Capozzola. El jurado ha alabado la imagen por su inmaculada iluminación y composición. El presidente del jurado, el Dr. Alexander Mustard MBE, dice: “Esta es una fotografía de esperanza, un vistazo a cómo puede ser el océano cuando le damos la oportunidad, rebosando de vida tanto debajo como por encima de la superficie”.

Para el jurado y muchos fotógrafos, las imágenes presentadas surgieron de aventuras vividas a lo largo de un año muy singular. Dado que los viajes fueron muy limitados en 2020, el concurso añadió la categoría Mi patio trasero para el certamen de este año. El objetivo de la categoría era explorar lo cercano y lo normal en busca de imágenes extraordinarias. Mark Kirkland ganó en esta categoría, además de recibir el título de Fotógrafo Submarino Británico del Año 2021. Su imagen, titulada While You Are Sleeping (“Mientras duermes”), muestra una rana toro descansando en Malls Mire, una pequeña zona boscosa de Glasgow (Escocia). Detrás de la criatura, las luces artificiales de la ciudad ponen en evidencia el micromundo tranquilo del estanque. “Durante algunas noches al año, mientras la ciudad duerme, el estanque cobra vida con ranas”, explica el fotógrafo. “Este encuadre fue la culminación de 25 horas durante 4 noches de invierno de estar inmóvil en la oscuridad. ¿Valió la pena? Absolutamente”.

Para explorar todas las imágenes ganadoras en las categorías del concurso Underwater Photographer of the Year 2021, consulta la galería de ganadores del UPY. Si así lo deseas, puedes descargar un anuario gratuito con las imágenes de este año. Descubre más sobre la exposición itinerante con los ganadores de este año, escucha los comentarios de los fotógrafos y del jurado, y mantente al día sobre el concurso del próximo año en el sitio web del UPY.

El concurso Underwater Photographer of the Year 2021 ha producido una hermosa colección de imágenes ganadoras y destacadas.

Los jueces eligieron a los ganadores entre miles de imágenes divididas en 14 categorías.

El título de Fotógrafo Submarino del Año 2021 fue otorgado a la fotógrafa estadounidense Renee Capozzola, quien cautivó a los jueces con su imagen de dos tiburones de arrecife nadando bajo la superficie del mar de la Polinesia Francesa.

El fotógrafo británico Mark Kirkland ganó en la categoría Mi patio trasero, además de recibir el título de Fotógrafo Submarino Británico del Año 2021.

Para ver la galería completa de los ganadores y participar en el concurso de 2022, visita el sitio web del concurso Underwater Photographer of the Year.

