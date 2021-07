Wally Funk, de 82 años, irá al espacio con Jeff Bezos en el primer viaje tripulado de Blue Origin

En algún momento, todo niño sueña con convertirse en astronauta. Sin embargo, son muy pocos los que persiguen ese sueño durante su vida adulta. Aún así, para algunos, la pasión por los viajes espaciales arde larga y profundamente, siguiéndolos a lo largo de sus años de formación y alimentando sus ambiciones profesionales. Este es el caso de Wally Funk, de 82 años, una experimentada piloto y aspirante a astronauta desde hace mucho tiempo. Después de muchos años de esfuerzo y dedicación, su sueño de toda la vida finalmente se hará realidad.

Funk fue elegida recientemente por Jeff Bezos, ex director ejecutivo de Amazon, como “invitada de honor” para acompañarlo a él, a su hermano y a otro pasajero ganador de una subasta en un viaje al espacio. Blue Origin, la empresa dedicada a los vuelos espaciales suborbitales fundada por Bezos, anunció esta noticia la semana pasada, confirmando que Funk sería la cuarta pasajera en el primer vuelo tripulado de New Shepard el 20 de julio.

La piloto de 82 años apenas pudo contener su emoción cuando recibió la noticia, como se puede ver en un video que captura este momento especial y que fue publicado en el Instagram de Bezos. “No puedo decirle a las personas que están viendo lo fabulosa que me siento de haber sido seleccionada por Blue Origin para este viaje”, Funk exclama con alegría. “Amaré cada segundo. ¡Woooo! ¡Jaja! No puedo esperar”.

La emoción de Funk por el viaje es más que comprensible, ya que su primer intento de llegar al espacio tuvo lugar en 1961, cuando se ofreció como voluntaria para el “Programa Mujeres en el Espacio”. Este proyecto, financiado con fondos privados, fue dirigido por William Randolph Lovelace II, un médico que había ayudado a desarrollar las pruebas físicas para el programa oficial Mercury de la NASA, que en ese momento solo estaba abierto a candidatos masculinos. Funk fue la mujer más joven en graduarse del programa, pasando todas las rigurosas pruebas físicas y mentales a la edad de 21 años. Incluso logró superar al famoso astronauta John Glenn en una de las pruebas, pasando 10 horas y 35 minutos en un tanque de aislamiento sensorial.

Aunque 13 mujeres, incluyendo a Funk, pasaron las mismas pruebas administradas por la NASA a los candidatos a astronautas masculinos de Mercury, el programa fue descartado debido al hecho de que la NASA no aceptaba mujeres astronautas. Estas mujeres, conocidas cariñosamente como las “Mercury 13”, se vieron obligadas a poner sus sueños en pausa, aunque allanaron el camino para otras aspirantes a astronautas. Cuando la NASA finalmente comenzó a aceptar candidatas a fines de la década de 1970, Funk se postuló tres veces. Sin embargo, a pesar de su vasta experiencia e impresionantes credenciales, se le negó porque no tenía un título en ingeniería.

A pesar de los años de esfuerzo de Funk, Sally Ride fue la primera mujer estadounidense en viajar al espacio en 1983. Sin embargo, Funk continuó su carrera como piloto, buscando todos los tipos de licencia de aviación disponibles para ella y eventualmente convirtiéndose en la primera mujer en ser inspectora de seguridad en la Administración Federal de Aviación. Aún así, sus sueños de volar en el espacio nunca salieron de su mente.

“Me comuniqué con la NASA cuatro veces”, explica Funk. “Dije: ‘Quiero convertirme en astronauta', pero nadie me quiso aceptar. No pensé que alguna vez llegaría a salir [al espacio]. Nunca nada se ha interpuesto en mi camino. Dijeron: ‘Wally, eres una chica. No puedes hacer eso ‘. Dije: ‘Adivina qué, no importa lo que seas, aún puedes hacerlo si quieres hacerlo ‘. Y me gusta hacer cosas que nadie ha hecho nunca”.

Con el próximo vuelo New Shepard de Blue Origin, Funk volverá a superar uno de los récords de John Glenn. A la edad de 77 años, Glenn se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio. Ahora, a los 82 años, ese honor pertenecerá a Wally Funk, y es más que merecido.

