Cápsula de SpaceX acuatiza exitosamente y trae de vuelta a cuatro astronautas a la Tierra

Tras más de cinco meses en el espacio exterior, los astronautas de la cápsula Dragon de SpaceX regresaron a la Tierra el 2 de mayo de 2021. La nave aterrizó (o más bien, acuatizó) frente a la costa de Florida a las 2:56 a.m. EDT. La cápsula transportaba a los astronautas de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker, así como al astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) Soichi Noguchi. Esta ha sido la primera misión de larga duración de Dragon y supone un gran impulso para el Programa de Tripulación Comercial de la NASA, en el que se asocia con entidades externas para desarrollar vuelos espaciales tripulados.

El éxito de la misión y el regreso seguro de los astronautas del Crew-1 es una gran noticia para SpaceX de Elon Musk. El equipo despegó por primera vez en el cohete Falcon 9 el 15 de noviembre de 2020 y llegó a la Estación Espacial Internacional poco más de un día después. Su misión, de 167 días, fue la más larga para una nave espacial estadounidense desde la última misión de Skylab en 1974. Y su regreso es el primer amerizaje nocturno con una tripulación a bordo desde la misión Apolo 8 en 1968.

Una vez que la cápsula, a la que llamaron Resilience, amerizó en el Golfo de México, fue recuperada por el equipo de SpaceX. La cápsula fue izada al barco Go Navigator, donde la tripulación recibió revisiones médicas antes de tomar un vuelo a Houston. Los astronautas del Crew-1 cuentan con una amplia experiencia. En el caso de Victor Glover, era su primer vuelo espacial y para Hopkins y Walker, el segundo. El astronauta japonés Soichi Noguchi ha realizado tres vuelos espaciales durante un total de 345 días.

Durante su estancia en la Estación Espacial Internacional, el equipo realizó paseos espaciales, contribuyó a la investigación científica y a las demostraciones tecnológicas, y participó en actos de participación pública. Incluso encontraron tiempo para probar un dispensador de cinta adhesiva diseñado por estudiantes de secundaria como parte de un programa especial de la NASA.

Aunque han devuelto con éxito a los astronautas a la Tierra, SpaceX no descansa. El 23 de abril despegaron los astronautas de la misión Crew-2. Pasarán casi seis meses en la Estación Espacial Internacional en la segunda misión de larga duración. Está previsto que los astronautas de Crew-2 vuelvan a casa el 31 de octubre de 2021. Esto les dará tiempo suficiente para ayudar a los astronautas del Crew-3, que deberían llegar una semana antes, a instalarse.

La tripulación de la nave Dragon de SpaceX regresó a la Tierra tras 167 días en el espacio.

After 167 days in space, the longest duration mission for a U.S. spacecraft since the final Skylab mission in 1974, Dragon and the Crew-1 astronauts, @Astro_illini, @AstroVicGlover, Shannon Walker and @Astro_Soichi, returned to Earth this morning! pic.twitter.com/vuWPPrreyh — SpaceX (@SpaceX) May 2, 2021

La cápsula Resilience se separó de la EEI y llevó a los cuatro astronautas a casa.

Separation confirmed. Dragon will perform four departure burns to move away from the @space_station pic.twitter.com/43GwSBrWJc — SpaceX (@SpaceX) May 2, 2021

Resilience amerizó en la costa de Florida el 2 de mayo a las 2:56 am.

Se trata del primer amerizaje nocturno tripulado desde el Apolo 8 en 1968.

🐉 @SpaceX’s Crew Dragon Resilience spacecraft and its four Crew-1 astronauts are being placed safely inside the Dragon's nest aboard the Go Navigator recovery ship. Up next ➡️ the crew exits the spacecraft. pic.twitter.com/5GEVNWu3VP — NASA (@NASA) May 2, 2021

Una vez recuperada la cápsula, los astronautas fueron sometidos a revisiones médicas antes de volar a Houston.

The crew of NASA's SpaceX Crew-1 mission is all smiles after splashing down in the Gulf of Mexico. They just returned from spending 168 days in space. pic.twitter.com/FSde4rRFQT — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) May 2, 2021

La tripulación estaba formada por tres astronautas de la NASA y un astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón.

Feels great to be back on Earth! I might miss the views outside of my Resilience room window tonight, but I’m happy to be home. pic.twitter.com/WEjRfWW25T — Mike Hopkins (@Astro_illini) May 2, 2021

Esto es solo el principio. Crew-2 ya está en la ISS para la segunda misión de larga duración de SpaceX.

