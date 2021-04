Las gigantes esculturas de puntos de Yayoi Kusama invaden el Jardín Botánico de Nueva York

Desde su infancia, la artista contemporánea Yayoi Kusama ha encontrado inspiración creativa en la naturaleza. Desde sus calabazas de lunares hasta sus “obliteraciones” de flores, la artista captura la vida vegetal con su propio estilo. Ahora, el público podrá ver el colorido arte de Kusama instalado al aire libre en una nueva exposición en el Jardín Botánico de Nueva York (o NYBG, por sus siglas en inglés). Titulada KUSAMA: Cosmic Nature, esta muestra presenta una extensa colección de obras de arte de la artista sobre la naturaleza—muchas de ellas creadas específicamente para el evento—repartidas por las 100 hectáreas de paisaje del recinto.

“Estamos encantados de montar esta exposición tan especial este año, tras haberla pospuesto en 2020 debido a la pandemia”, explica Karen Daubmann, vicepresidenta de Exposiciones y Participación del Público del NYBG. “Yayoi Kusama tuvo la amabilidad de compartir un mensaje con nosotros. El 6 de marzo de 2021, escribió, en parte: ‘Bailando a través de nuestro universo hay almas nobles cuyas magníficas formas están saturadas de misterio. Les invito a explorar la siempre expansiva oda a la belleza del amor que es mi arte'. Estamos deseosos de compartir su singular visión en el nexo entre el arte, la naturaleza y el cosmos en el Jardín, un lugar idóneo para esta presentación única en la vida”.

Entre las nuevas piezas que se estrenan en la exposición se encuentra la escultura amarilla y negra Dancing Pumpkin; una forma biomórfica de 4 metros de altura llamada I Want to Fly to the Universe; y el primer invernadero obliterado con flores de Kusama. Además, la exposición incluirá un conjunto de pinturas y dibujos de la artista que abarcan su larga y vibrante carrera. Todas estas piezas muestran la profunda conexión de Kusama con el medio ambiente. “La naturaleza no solo es una fuente central de inspiración, sino que también forma parte de los efectos viscerales del lenguaje artístico de Kusama, en el que el crecimiento orgánico y la proliferación de la vida están siempre presentes”, afirma la curadora invitada Mika Yoshitake.

KUSAMA: Cosmic Nature estará en exhibición hasta el 31 de octubre de 2021. Puedes comprar entradas a través del sitio web del Jardín Botánico de Nueva York.

Todas las imágenes vía el Jardín Botánico de Nueva York.