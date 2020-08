Los retratos de papel de esta artista son toda una obra de arte

La artista Yulia Brodskaya renueva el antiguo arte de la filigrana de papel con su amor por la experimentación y su perspectiva multidisciplinaria. Esta es la visión detrás de sus espectaculares piezas, que utilizan las técnicas decorativas de la filigrana con un giro contemporáneo. De estilo casi impresionista, las más recientes obras de Brodskaya son retratos detallados sobre fondos negros. Las coloridas tiras de papel vibran frente al fondo oscuro y muestran las innumerables maneras en que la artista puede manipular los materiales, llevando su meticuloso trabajo al siguiente nivel.

Por muchos años, Brodskaya eligió un fondo claro para sus piezas sin pensarlo. “Rara vez se me ocurrió que debía elegir otro color que no fuera el blanco”, le dice a My Modern Met. “El blanco permite que todos los maravillosos reflejos de color e interreflexiones de las tiras de papel sean visibles y se muestren en todo su potencial”.

El papel de color oscuro presenta un desafío único para un artista. “El color negro es denso, dominante, absorbe todos los reflejos y la mayoría de las sombras”, explica Brodskaya. “Solo se ven los bordes superiores de las tiras de papel”. El negro se “traga” las tiras finas de papel y quedan dominadas visualmente. Así que, aunque no es imposible trabajar en un fondo oscuro, sí requiere diferentes consideraciones a la hora de pensar sobre cómo interactuará con el resto del papel.

Para sus retratos sobre negro, Brodskaya se aseguró de crear contraste. Para ello, incorporó grandes círculos muy bien enrollados para crear estallidos de color, tiras agrupadas para imitar pinceladas, y acentos de papel de color claro pegados de forma plana en el fondo. Sin embargo, no cubrió completamente el fondo negro, ya que juega un papel vital en sus composiciones. “Elegí dejar mucho espacio oscuro vacío y mezclar las partes de color para difuminarlas gradualmente a la nada negra, así que el fondo juega un papel crucial en estas nuevas obras de arte”.

Sigue hacia abajo para ver las piezas de filigrana de papel de Brodskaya sobre papel negro. Si quieres estar al tanto de su trabajo, no olvides seguirla en Instagram.

La artista Yulia Brodskaya da una energía renovada al antiguo arte de la filigrana de papel con sus dramáticos retratos sobre papel negro.

¿Quieres ver a Brodskaya en acción? Echa un vistazo a s proceso para hacer Dream Catcher:

My Modern Met obtuvo permiso de Yulia Brodskaya para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados: