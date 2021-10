Ce Café À Moscou Ressemble À Un Univers De Bande Dessinée 2D

Vous avez déjà imaginé sauter dans votre dessin préféré ? C'est possible au Café Bw, qui servira aussi votre latte préféré. Situé à Moscou et à Saint-Pétersbourg, ce café inspiré par les dessins animés est rapidement devenu un lieu de prédilection des habitants pour son décor fantaisiste.

En entrant, les visiteurs sont accueillis par un décor noir et blanc. Tout ce qui se trouve à l’intérieur du Café Bw, y compris les sols et les meubles, a été peint avec des lignes graphiques. “L’idée est venue de créer un endroit qui serait intéressant principalement en raison de son intérieur (et bien sûr, avec du café de qualité). La rénovation a duré un peu plus d’un mois, et environ 100 kg de peinture ont été utilisés”, explique Solbon, le créateur et propriétaire du Café Bw.

“Depuis, nos clients sont ravis ! Les gens viennent délibérément chez nous pour prendre des photos insolites. Nos employés sont également ravis du travail accompli et certains d’entre eux ont même attendu des mois pour pouvoir postuler.” Sur les murs du café se trouvent des illustrations de plantes d’intérieur, de fenêtres avec des rideaux, de rangées de livres, d'œuvres d’art encadrées, d'un four, d'une horloge et plus encore. En outre, les clients peuvent interagir avec certaines installations comme le piano “plat” ou le téléphone “dessiné”.

L’intérieur du Café Bw à Moscou et à Saint-Pétersbourg, en Russie, a été conçu pour ressembler à un monde de dessin animé en deux dimensions.

Les murs, les sols et les meubles ont été peints pour ressembler à des dessins en noir et blanc.

