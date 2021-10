Cet Homme A Construit Un Squelette Géant Dépassant De Sa Maison Pour Halloween

Il y a deux types de personnes à l’Halloween : ceux qui sont prêts à tout, et ceux qui préfèrent ne pas y penser. Alan Perkins, un résident de l’Ohio, est un fanatique d’Halloween qui a plus d'un tour dans son sac. Il a passé 25 jours à construire la vision élaborée et effrayante d’un squelette gigantesque qui semble sortir de chez lui.

Ames sensibles s'abstenir, la maison de Perkins a été transformée en cauchemar. Deux bras de squelette géants semblent enlacer la façade, et une main saisit le squelette du jardin d'un voisin. Un autre squelette semble escalader la façade pour atteindre le toit, et une araignée géante rampe à travers les fenêtres bordées.

Perkins a d’abord eu l’idée de l’horrible exposition il y a trois ans. “Il y a quelques années, j’ai vu un arbre percer un toit comme si on avait acheté un sapin de Noël trop gros. J'ai trouvé cela amusant et je voulais y ajouter une touche d’Halloween”, révèle-t-il. Dans une publication sur Facebook, M. Perkins écrit avec humour : “Home Depot n’avait plus de squelettes géants. J’ai donc décidé d’en fabriquer un moi-même.”

Les impressionnants bras squelettiques faits à la main sont fabriqués en mousse, avec une armature en PVC pour les soutenir (que Perkins décrit comme le “squelette du squelette”. “J’ai coupé la mousse, collé le PVC avec de la mousse expansive et façonné les morceaux”, explique-t-il. “L’extérieur est enduit de colle et de sable, et il est imperméabilisé avec un vernis extérieur transparent.” Mais ce n’est pas tout, Perkins prévoit aussi de créer un crâne géant qui va percer le toit!

Ce n’est pas non plus la première exposition de Perkins à Halloween. Dans le passé, il a fait un labyrinthe de toile d’araignée, un LEGO Batmobile grandeur nature pour son fils, et il a même transformé un pont local en une énorme toile d’araignée.

Depuis qu’il a publié des photos de sa maison sur le groupe Facebook du Cleveland Haunt Club, l’incroyable création de Perkins est devenue virale. “J’ai arrêté d’essayer de suivre les notifications”, admet l’artiste.

Si vous habitez l'Ohio et que vous souhaitez voir sa création par vous-même, la maison d'Alan Perkins est située sur River Road à Olmsted Falls.

Alan Perkins : Facebook

Remerciements : [Mashable]

Toutes les images via Alan Perkins.

