Ce Mur Éolien Élégant Vous Permet D’exploiter Suffisamment D’énergie Pour Alimenter Votre Maison

Les panneaux solaires sont une bonne source d’énergie renouvelable pour les maisons, mais une méthode encore plus efficace et rentable est souvent négligée — l’énergie éolienne. L’exploitation du vent est un moyen incroyablement puissant de créer de l’énergie, mais on pense principalement à l’énergie éolienne en termes de grandes turbines installées dans l’océan ou dans des champs ouverts. Le designer Joe Doucet cherche à aider les propriétaires à devenir à faire des économies d'énergie tout en ajoutant une touche de beauté à leurs résidences. Son Wind Turbine Hall fait office à la fois de sculpture cinétique et de mur éolien.

Élégant et discret, le mur est composé de lames tournantes individuelles raccordées à un générateur. Actuellement, le mur de Doucet mesure 2,5 mètres de hauteur et 7,5 mètres de largeur, mais il est conçu pour prendre de l’ampleur. Il utilise des turbines éoliennes standard avec une lame pivotante centrale et prévoit de créer un cadre léger qui permettrait à la structure de couvrir un mur entier. C’est une idée ingénieuse qui ouvre de nouvelles possibilités pour l’énergie éolienne. Ces turbines, qui n’ont plus l’effet que bien des gens s’imaginent, apportent un intérêt visuel à la région et améliorent l’environnement.

“Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les parcs éoliens sont dans l’océan”, a déclaré Joe Doucet. “Ce sont des tours massives; vous n’allez pas les voir étalées dans le paysage urbain.” Mais la création de Doucet est en fait construite pour s'adapter à n’importe quelle situation. Bien qu’il y ait beaucoup de vent sur l’eau, les environnements urbains peuvent également subir leur juste part de rafales. Le designer voit également un grand potentiel le long des autoroutes, où sa création pourrait être installée sur les murs de soutènement. “Avec l’énergie éolienne supplémentaire apportée par les camions, explique-t-il, nos autoroutes pourraient répondre à tous nos besoins énergétiques.”

Bien que Wind Turbine Hall ne soit pas actuellement sur le marché, Joe Doucet est en pourparlers avec plusieurs fabricants. Sa création prouve qu’avec un peu de créativité, produire de l’électricité à partir de sources renouvelables n’est pas aussi difficile qu’on pourrait le penser.

Le designer Joe Doucet a créé un mur éolien à l’aide de pales raccordées à un générateur.

Découvrez la création du designer, qui ressemble à une sculpture cinétique, en action.

Joe Doucet : Site Web | Instagram

Remerciements : [Fast Company]

Toutes les images via Joe Doucet.

Articles Similaires :

Les Piles Au Lithium-ion Fabriquées À Partir De Matériaux Recyclés Sont Aussi Bonnes Que Les Matériaux Extraits

Madrid Planifie Une Forêt Urbaine Pour Améliorer La Qualité De L’air, Réduire Les Températures Et Lutter Contre Le Changement Climatique

Ces Arbres Solaires Réinventent Un Marché Chinois Traditionnel À Shanghai

Le Danemark Réutilise De Vieilles Pales D’éoliennes Pour En Faire Des Abris Vélo