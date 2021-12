De nombreux chiens considèrent les postiers comme une menace. D'un point de vue canin, il semble que les facteurs s'introduisent sans permission et laissent des lettres ou des colis suspects à leurs humains presque tous les jours. Et certains chiots protecteurs se chargent même de détruire les lettres qui franchissent la porte. Cependant, de nombreux chauffeurs-livreurs UPS se sont donné pour mission de montrer à leurs chiens de quartier qu'ils ne leur veulent pas de mal.

Une page Facebook et un compte Instagram appelés UPS Dogs présentent des tonnes de photos et de vidéos adorables de chiens saluant leurs livreurs de colis. “Les chauffeurs UPS livrent des colis toute la journée”, peut-on lire dans la description de la page Facebook. “Chaque jour, les chauffeurs rencontrent de nombreux chiens, la plupart sympathiques et certains moins gentils. Lorsque le temps le permet, les chauffeurs prennent une photo et l'envoient à UPS Dogs.” Des facteurs câlinant des paquets de chiots aux chauffeurs se faisant lécher le visage, chaque photo montre à quel point les chiens sont vraiment les meilleurs amis de l’Homme.

Les pages ont été créées en 2013 et ont depuis gagné un large public qui ne se lasse pas du contenu adorable d'UPS Dogs. Les administrateurs de la page expliquent : “Nos abonnés adorent les photos et les histoires qui les accompagnent alors que nous partageons notre amour de ces liens spéciaux avec ces créatures adorables.”

Découvrez quelques-unes des dernières photos et vidéos d'UPS Dogs ci-dessous et suivez-les sur Instagram et Facebook.

Les pages Instagram et Facebook d'UPS Dogs prouvent que les chiens et les chauffeurs-livreurs peuvent être amis après tout.

