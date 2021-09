Cette Femme Crée Des Pyjamas Mignons Pour Chiens Pour Aider À Dissiper La Stigmatisation Des Pit-Bulls

Les pit-bulls ont mauvaise réputation, mais la race redoutée est aussi l'une des plus incomprises. Historiquement, le pit-bull terrier américain était élevé pour le combat, mais aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le cas. De nombreux pit-bulls sont considérés comme dangereux simplement à cause de leur apparence, mais ils sont tout aussi doux, aimants et fidèles que tout autre chien domestique. Dans le but de changer les perceptions de la race, Erin Crowley (de Pittie Clothing Company), une amoureuse des chiens basée dans l'Illinois, crée des pyjamas colorés, en particulier pour les pit-bulls.

L'amour de Crowley pour les pit-bulls a commencé en 2015, mais comme beaucoup d'autres, elle a d'abord ressenti une certaine appréhension. “Sur le chemin du refuge, mon petit ami m'a montré une photo d'un grand chien blanc nommé ‘White Cloud’”, révèle Crowley. “J'ai hésité. ‘Eh bien, nous pouvons le rencontrer et voir’. Je ne connaissais rien des chiens de type Pit-bull, à part toute la négativité que j'avais entendue dans les médias.” Trente minutes plus tard, le couple est immédiatement tombé amoureux de White Cloud, rebaptisé Duncan, et l'a ramené à la maison.

Duncan avait beaucoup d'amour à donner, mais en dehors de la maison familiale, ce n’était que rarement réciproque. “J'ai rapidement compris que les gens réagissaient différemment à lui qu'à mon chien d'enfance”, explique Crowley. “Ils traversaient la rue quand nous marchions vers eux. Les locataires de notre gratte-ciel attendraient le prochain ascenseur au lieu de monter avec nous.” Elle ajoute : “Nous avons même entendu une femme dire à ses filles : ‘Ne le caressez pas. C'est un vilain chien.’ J'ai eu le cœur brisé.”

Crowley a décidé d'essayer de montrer la personnalité “fidèle, maladroite mais adorable” de Duncan en l'habillant de pyjamas mignons. Cependant, elle n'a pas pu trouver quelque chose pour s'adapter à son corps, car les pit-bulls ont une poitrine large. Puis, tragiquement, Duncan a commencé à perdre du poids et Crowley l'a emmené chez le vétérinaire. Ils ont découvert une grosse tumeur causée par un cancer très rare appelé fibrosarcome rénal, et Duncan est décédé sept mois plus tard à l'âge de 2 ans.

Après avoir dit au revoir à Duncan, Crowley a décidé de lui rendre hommage et d'aider d'autres pit-bulls. “Je voulais vraiment faire quelque chose pour aider à adoucir l'image du pit-bull qui a une image négative dans les médias”, a-t-elle déclaré à My Modern Met. “J'ai publié une annonce sur Facebook à la recherche de personnes pour me rencontrer dans des parcs autour de Chicago et faire mesurer leurs pit-bulls.” Crowley a reçu plus de 100 réponses de propriétaires de pit-bulls qui voulaient des tenues pour leurs chiens.

Après avoir collecté d'innombrables mesures, Crowley a commencé à créer des modèles et a lancé Pittie Clothing Company en 2019. Cette amoureuse des chiens et artisan a passé les trois dernières années à rencontrer de nombreux amoureux de Pittie afin de mesurer leurs chiens et les propriétaires eux-mêmes. Aujourd'hui, elle crée des pyjamas assortis pour chien et propriétaire qu'elle décrit comme “la coupe parfaite; facile à enfiler et confortable à porter.” Les pyjamas pour chien faits à la main par Crowley sont non seulement adaptés, mais aussi super mignons. “Tout ce que nous fabriquons est super coloré pour essayer de faire sourire les gens quand ils les voient”, dit Crawley. “Notre objectif en fin de compte est de faire comprendre à tout le monde que chaque chien est un individu et ne mérite pas d'être jugé en fonction de sa race.”

Découvrez ci-dessous quelques-uns des pit-bulls vêtus des pyjamas de Pittie Clothing Company.

Dans le but de montrer aux gens à quel point les pit-bulls sont adorables, Erin Crowley (de Pittie Clothing Company) confectionne à la main des pyjamas colorés.

Les propriétaires de pit-bulls peuvent même commander des pyjamas assortis à ceux de leurs toutous.

Crowley fabrique également des bandanas et des colliers à motifs.

Pittie Clothing Company : Site Web | Facebook | Instagram

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Pittie Clothing Company.

Articles Similaires :

Une Photo Du Plongeur Britannique Tom Daley Qui Tricote Un Pull Pour Chien Dans Les Tribunes Aux Jeux Olympiques Devient Virale

Ce Chien Apprend à Parler Grâce à un Dispositif Conçu par Sa Propriétaire

Un Chien Errant Affamé est Sauvé et Dîne dans les Meilleurs Restaurants de Los Angeles