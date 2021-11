Cet Adorable Shiba Inu a Passé Des Années À « Travailler » En Tant Qu’assistant Dans Un Magasin De Tabac À Tokyo

Le magasin de tabac Suzuki à Tokyo, au Japon, n'était pas seulement populaire pour sa sélection de collations et de cigarettes. Des gens du monde entier ont visité le petit magasin dans l'espoir de rencontrer son commis super mignon. Cependant, ce n'était pas un garçon de magasin ordinaire – le kiosque était co-géré par un adorable Shiba Inu. Le chien diligent, nommé Shiba-san, est connu pour ouvrir la vitrine du magasin pour accueillir les clients avec un sourire. Shiba-san a conquis le cœur de beaucoup au fil des ans, mais il est maintenant à la retraite et profite d'un repos bien mérité.

“Nous avons fermé le magasin Suzuki Tobacco le 30 octobre 2015”, a révélé Azumy, l'humain et collègue du chien. “Shiba-san a également pris sa retraite. Désolé de vous décevoir, vous qui êtes venu pour le voir.” Malgré la triste nouvelle, cela vaut la peine de réfléchir aux moments les plus mignons de Shiba-san en tant que chien assistant de magasin. D'innombrables visiteurs ont partagé des vidéos et des images de leurs visites chez Suzuki, révélant le professionnalisme surprenant de Shiba-san. En plus de faire coulisser la fenêtre pour chaque client, il aimait montrer la sélection de concombres du magasin et il était toujours heureux de recevoir des caresses et des gratouilles. Quand il ne travaillait pas, Shiba-san faisait une sieste près de la fenêtre jusqu'à l'arrivée du prochain client.

Découvrez ci-dessous les photos et vidéos de Shiba-san, l’assistant de magasin à la retraite. Si vous souhaitez voir comment se déroule sa vie de retraité, vous pouvez suivre son propriétaire sur Instagram.

Rencontrez Shiba-san, l'assistant de magasin maintenant à la retraite de l'ancien magasin de tabac Suzuki à Tokyo, au Japon.

Azumy : Instagram

Remerciements : [Reddit]

Toutes les images via Azumy.

