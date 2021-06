Ce Petit Chien Particulier A des Oreilles de Mickey Naturelles

Rencontrez Goma, l'adorable “chien Mickey” de Tokyo. Ce toutou à croquer de 7 ans a volé le cœur de beaucoup d'utilisateurs d'Instagram en raison de ses énormes oreilles grises et cotonneuses qui la font ressembler à une souris de dessin animé. Nous aimerions bien pouvoir plonger dans nos écrans et lui faire un câlin!

Goma est un mélange maltais / papillon, ce qui signifie qu'elle est dotée des meilleures qualités des deux races. Ses oreilles inhabituelles sont adorablement duveteuses (tout comme un chien maltais), mais elles pointent également vers le haut (comme les oreilles frangées d'un chiot Papillon). Avec des oreilles rondes presque aussi hautes que sa tête, Goma est souvent comparée à Mickey, mais elle ressemble aussi à un koala incroyablement mignon.

Avec plus de 100 000 abonnés sur Instagram, Goma et ses oreilles prennent d'assaut Internet. Ses propriétaires publient quotidiennement des photos et des vidéos de la chienne chérie vaquant à sa journée. Qu'elle soit poussée dans sa poussette ou dans un sac à dos pour chien, Goma semble certainement vivre une belle vie. Quand elle n’explore pas le plein air, elle joue avec ses jouets et se blottit dans son lit. Et elle a même toute une gamme d'accessoires adorables, des nœuds papillon et des cravates aux harnais et même aux oreilles de lapin.

Découvrez les photos de Goma ci-dessous et suivez-la sur Instagram pour rester au courant de ses adorables aventures.

Avec d'énormes oreilles arrondies presque aussi grandes que sa tête, elle ressemble à une vraie souris de dessin animé.

Goma: Instagram

Remerciements: [Totally the Bomb]

Toutes les images via @marupgoma_c.

