Ce Golden Retriever Attend Dehors Chaque Jour Pour Saluer Son Facteur Préféré

View this post on Instagram A post shared by MOOSE (@the.life.of.moose)

Habituellement, les chiens sont tout sauf accueillants avec les facteurs de leur quartier. Cependant, un chiot du Michigan fait exception à la règle. Moose, un Golden Retriever de 3 ans, attend dehors tous les jours pour saluer le facteur de la famille à sa manière.

“M. Mailman” livre le courrier de la famille de Moose depuis janvier 2020, et il ne se passe pas une journée sans qu'il ne salue le chien. Le premier jour de leur rencontre, Moose a demandé à sortir lorsqu'il a vu le camion du facteur arriver. Il a attendu patiemment dans l’allée, jusqu’à ce qu’il puisse enfin rencontrer son nouvel ami. Le sentiment était mutuel —le facteur est sorti de son camion et a foncé pour caresser Moose. “C’était adorable”, se souvient Meghan Gruszynski, propriétaire de Moose. “J’ai adoré combien il aimait notre toutou et combien Moose aimait lui dire bonjour.”

Gruszynski a commencé à filmer chaque rencontre de son chien avec le facteur. Au fil des jours, il est clair que l’amour entre eux continue de grandir. M. Mailman prend le temps malgré son emploi du temps chargé de dire bonjour à Moose.

Gruszynski a récemment découvert que le chien du facteur lui-même est malheureusement décédé, de sorte que ses rencontres quotidiennes avec Moose sont particulièrement appréciées. La famille a maintenant accueilli le facteur dans leur vie en tant que meilleur ami de Moose. “Espérons que cela durera pendant de nombreuses années”, dit Gruszynski. “C’est notre facteur jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite, nous sommes ravis.”

Découvrez quelques photos et vidéos adorables de Moose et de son ami facteur ci-dessous, et suivez-les sur Instagram.

Moose, un Golden Retriever de 3 ans, est le meilleur ami de son facteur.

View this post on Instagram A post shared by MOOSE (@the.life.of.moose)

Il l'attend devant chez lui chaque jour pour le saluer !

View this post on Instagram A post shared by MOOSE (@the.life.of.moose)

View this post on Instagram A post shared by MOOSE (@the.life.of.moose)

View this post on Instagram A post shared by MOOSE (@the.life.of.moose)

View this post on Instagram A post shared by MOOSE (@the.life.of.moose)

Ils ont formé une amitié adorable au cours des deux dernières années.

View this post on Instagram A post shared by MOOSE (@the.life.of.moose)

View this post on Instagram A post shared by MOOSE (@the.life.of.moose)

“M. Mailman” prend toujours le temps de dire bonjour à Moose.

View this post on Instagram A post shared by MOOSE (@the.life.of.moose)

Moose est parfois si heureux de voir son ami, qu’il lui fait tomber le courrier des mains.

View this post on Instagram A post shared by MOOSE (@the.life.of.moose)

Ce duo adorable a une amitié pour la vie !

View this post on Instagram A post shared by MOOSE (@the.life.of.moose)

View this post on Instagram A post shared by MOOSE (@the.life.of.moose)

Moose : Instagram | TikTok

Remerciements : [The Dodo]

Toutes les images via the.life.of.moose.

Articles Similaires :

Ce Petit Chien Particulier A des Oreilles de Mickey Naturelles

Eclipse, La Chienne Qui Prend le Bus Seule Chaque Jour Pour Se Rendre au Parc

Un Chien Errant Affamé est Sauvé et Dîne dans les Meilleurs Restaurants de Los Angeles