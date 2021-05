Ce Photographe Révèle Le Pouvoir de la Perspective Dans Ces Compositions Amusantes

Beaucoup de touristes utilisent des angles, des perspectives et des profondeurs de champ spécifiques pour prendre des photos amusantes à côté de monuments historiques (pensez photo “insolite” devant la Tour de Pise). Le photographe de Lisbonne Hugo Suíssas utilise la perspective forcée à sa manière. Il crée des images qui transforment des paysages ordinaires en compositions espiègles avec leur propre narrative.

En une image, Suíssas transforme un passage voûté sur la célèbre place Praça do Comércio de Lisbonne en trou de serrure. Il brandit simplement une clé au premier plan de l’image, en utilisant l’échelle et la perspective forcée pour réaliser l’illusion. Lorsqu’il ne transforme pas les monuments, Suíssas utilise ses compétences en photographie pour interagir avec toutes sortes d’endroits, des terrains de jeux pour enfants aux nuages dans le ciel.

Peu importe la scène, il est clair que Suíssas a un don pour la perspective et une imagination sans limites. “Ce qui m'inspire en tant qu'artiste, c'est de savoir que l'art et les idées peuvent créer des miracles”, explique-t-il. “Je pense que la créativité peut être magique et qu'elle peut faciliter de grands défis dans le monde”

Découvrez ci-dessous quelques œuvres photographiques de Suíssa et découvrez-en plus dans son portfolio en constante expansion sur Instagram.

L'artiste Hugo Suíssas utilise la perspective forcée pour créer des images amusantes et des histoires uniques.

Pour cet artiste à l'imagination sans bornes, le monde est un terrain de jeu visuel.

Hugo Suíssas : Instagram

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos d'Hugo Suíssas.

