Voici 20+ Des Meilleures Boutiques Etsy Avec Des Produits Créatifs D’artisans Du Monde Entier

Le marché en ligne Etsy peut être un peu intimidant en raison de son envergure. Rien qu’en 2019, 2,5 millions de personnes ont effectué des transactions sur Etsy, des bijoux à l’artisanat en passant par des œuvres d’art uniques en leur genre, et bien plus encore. Alors, par où commencer pour trouver des magasins à parcourir virtuellement ?

Après des années à fouiller le site de fond en comble, nous avons trouvé de nombreuses boutiques en ligne proposant de beaux produits créatifs et des idées ingénieuses. Parce que des sites comme Etsy existent, les gens de partout dans le monde sont en mesure d’admirer et de posséder des choses qu’ils aiment — des articles qu’ils n’auraient probablement jamais connus auparavant, parce que ces vendeurs travaillent à petite échelle. Etsy aide à connecter les créateurs à leurs prochains plus grands fans, où qu'ils soient.

Découvrez quelques-unes de nos boutiques Etsy préférées ci-dessous.

Les Meilleurs Magasins Etsy Pour Tous Types D’artistes

Céramique

Modern Mud

Modern Mud donne une touche amusante aux objets conventionnels en les ornant de géodes et de cristaux éblouissants. Leurs tasses à café ont ont des cristaux à l’extérieur et parfois à l'intérieur, se révélant lorsque vous terminez votre boisson.

Tramai Ceramics

Tramai est une boutique italienne de céramique qui fusionne personnages mignons et fonctionnalité. La propriétaire Marina produit des jardinières en forme d’animaux, et de la vaisselle, mais ses pièces les plus frappantes sont des palettes et des gobelets à eau qui dissimulent habilement les fournitures artistiques derrière les adorables créatures.

CeramicSense

Abby Ozaltug est la femme derrière CeramicSense, un atelier de poterie en Ontario. Ses pots heureux vous feront sourire avec leurs visages joyeux. Les objets ont un autre avantage supplémentaire : plus votre plante pousse, plus la “coiffure” des personnages d’argile s'étend.

Barruntando

Barruntando crée une variété de céramiques, mais certaines de leurs pièces les plus populaires sont leurs adorables bols de laine et leurs pots de fleurs en formes d'animaux.

Cindy Searles

Les céramiques de Cindy Searles sont variées dans leur format et leurs approches. Elle crée des jardinières suspendues ainsi que des carreaux décoratifs et des sculptures. Ses pièces les plus connues sont de charmants pots de fleurs aériens qui vous transporteront sous la mer.

Bijouterie & Mode

Shekhtwoman

Depuis des années, la boutique Etsy Shekhtwoman a créé des bijoux élégants qui évoquent les souvenirs des villes du monde entier. Si vous êtes à la recherche d’un souvenir unique d’un endroit que vous avez visité, découvrez leur sélection toujours croissante de bagues.

Purple Fish Bowl

Si vous êtes à la recherche de vêtements hors du commun, ne cherchez pas plus loin que Purple Fish Bowl. Cette boutique offre une variété de vêtements et d’accessoires dans différentes collections qui représentent une variété d’influences – du système solaire aux œuvres d’art célèbres en passant par le sujet préféré d’Internet, les chats.

Sun Sprinkles

Ajoutez une touche de couleur à votre tenue avec les boucles d’oreilles colorées en fimo de Sun Sprinkles. Holly Klaus conçoit des boucles d’oreilles ludiques qui célèbrent les artistes célèbres ou sont simplement inspirés par la saison. Et, si vous voulez essayer de les fabriquer vous-même, elle vend aussi des kits de boucles d’oreilles.

Rosa Pietsch

Designer Rosa Pietsch crée des bijoux de marque pour sa boutique éponyme. Les designs, dont beaucoup sont inspirés par la nature, utilisent un éventail de matériaux, dont l’acrylique, le bois et le métal plaqué, qui sont ensuite découpés au laser dans des formes florales audacieuses et des graphiques psychédéliques.

Benu Made

Pauline Hagan de Benu Made laisse des formes audacieuses définir ses bijoux. Chaque pièce scintillante semble plutôt lourde, mais ce n'est pas le cas, grâce à l’utilisation de cuir.

Décoration

Plantillo

Avec le slogan “Faites entrer le plein air à l'intérieur”, Platillo crée des oreillers de forme inhabituelle qui ressemblent à de vraies plantes, des fleurs, des feuilles et des bûches. Utilisant une impression de haute qualité, les articles présentent des couleurs et des textures incroyables.

Pine and Sprout

Le duo frère et sœur Robbie et Jennie Nakata sont à la tête de Pine and Sprout, une boutique Etsy dédiée à apporter beauté et fonction dans les maisons de leurs clients. La nature est un thème prédominant, avec des treillis de plantes d’intérieur, des stations de propagation, et de la décoration sur le thème de la nature.

OHHiO

OHHiO a aidé à inaugurer la tendance du tricot chunky avec leurs couvertures géantes. Vous pouvez acheter les couvertures sur leur boutique Etsy ou acheter une pelote de leur laine mérinos pour faire la vôtre.

Waen

Les pots géométriques ont explosé en popularité au fil des ans, et Waen les fabrique à la perfection. Disponibles pour une utilisation dans les terrariums, ils se sont également étendues aux bougeoirs, boîtes à bagues, et même à l’éclairage.

Clive Roddy

Clive Roddy apporte donne une touche ludique aux articles ménagers conventionnels. L'un de ses produits les plus célèbres est un ensemble de sous-verres qui, lorsqu’ils ne sont pas utilisés, sont assemblés pour ressembler à un cactus. Et si vous avez une collection de punaises, voici l'endroit parfait pour les ranger, avec cette maison de ballons inspirée du dessin animé Là-Haut.

Vasili Lights

Vasili Lights rend l’éclairage amusant avec ses abat-jour en papier. Spécialisés dans les créatures marines à faible polymérisation, ils sont disponibles dans des kits faciles à assembler qui vous permettent de transformer de simples feuilles de papier plates en des sculptures 3D.

Extra&ordinary Design

Basé à Londres, Extra&ordinary Design est un studio avec l’ambition de “transformer notre espace quotidien et ordinaire en espace extraordinaire”. Les bougeoirs, les jardinières murales et les abat-jour utilisent des formes et des couleurs simples mais audacieuses avec des détails inattendus qui rehaussent le design global.

nom.

Après 12 ans dans la mode, la créatrice Nom a commencé son “voyage créatif” en explorant différentes techniques d’art textile, y compris le tissage et le macramé. Ses pièces sont un décor contemporain chic qui utilise des fils contrastants et des cadres en bois simples pour apporter le calme dans n’importe quelle pièce.

Artisanat

Sarah K. Benning

Que vous soyez novice de la broderie ou à la recherche d'un nouveau défi, Sarah K. Benning a un modèle pour vous. Chaque mois, elle présente au moins un nouveau design, des plantes aux paysages de saison, en plus de motifs plus “avancés” qui vous occuperont pendant quelques heures.

Mandi Smethells

Mandi Smethells fabrique des arcs-en-ciel prêts à accrocher dans votre maison (pas besoin de lutin). À l’aide d’une technique de fibres enveloppées, elle plie les différentes couleurs volumineuses en arcs, y ajoutant parfois des pompons ou des nuages duveteux.

ARMINHO

L’Atelier ARMINHO crée une variété d’objets de design pour votre maison, mais certains de leurs produits les plus connus sont leur sélection d’affiches. L’imagerie est créée par la boutique, mais avec leurs couleurs atténuées et leurs cadres en bois de pin, elles ont le look distinctif des affiches de sciences vintage.

Full Metal Needle

L’artiste brodeuse hollandaise Floor Giebels est particulièrement connue pour son utilisation de tissus imprimés. Elle utilise des fils pour “peindre” des personnages dans des arrière-plans imprimés et à sur sa boutique, Full Metal Needle, elle vend à la fois des pièces terminées et des motifs de broderie dans sa boutique. Et, si vous souhaitez vendre vos propres sur Etsy, elle donne également un cours en ligne pour les vendeurs débutants.

Cet article a été édité et mis à jour.

