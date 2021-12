On dirait que tout le monde a découvert un nouveau passe-temps pendant le confinement. Et si vous avez un petit faible pour le plongeur olympique Tom Daley, vous serez ravi.e d'apprendre que sa passion pour le tricot est toujours forte. Des gilets pour chien au cardigan commémoratif des Jeux olympiques de Tokyo, Daley a captivé l’Internet avec son artisanat réconfortant. Bonne nouvelle : L’Olympien vient de sortir sa propre ligne exclusive de kits de tricot intitulée Made With Love by Tom Daley.

Le médaillé d’or olympique a d’abord annoncé la nouvelle sur son compte Instagram dédié au partage de ses créations. Avec ce projet qu'il surnomme son “bébé”, le sportif “obsédé par le tricot” explique qu’il a créé cette nouvelle gamme de kits “pour encourager les gens à s'essayer au tricot… apprendre les bases, s’amuser et en tomber amoureux.” Enchantés par la nouvelle, les 1,4 million d’adeptes de Daley étaient plus que prêts à sortir leurs bobines et leurs aiguilles.

La collection Made With Love de Tom Daley a été créée pour tous les niveaux, avec 14 kits de tricot soigneusement conçus pour les débutants et au-delà. Les prix varient de 30 à 150 livres sterling, et chaque kit est livré avec tous les outils et accessoires nécessaires pour le projet, y compris les aiguilles à tricoter, le fil et les motifs. Des écharpes aux couvertures douillettes, ces projets vous occuperont tout l’hiver. La ligne comprend même un kit fr crochet pour faire un flamant rose en peluche adorable nommé Elvis.

Malheureusement, vous ne trouverez pas le modèle de son cardigan emblématique des Jeux olympiques de Tokyo, mais le reste de l'offre Made With Love est tout aussi incroyable. Découvrez les images de la nouvelle collection de Daley ci-dessous, et visitez son site Web pour vous offrir un kit avant qu’ils ne soient tous vendus.

Le plongeur olympique britannique Tom Daley vient de sortir sa propre gamme de kits de tricot.

View this post on Instagram A post shared by Tom Daley (@tomdaley)

Des chapeaux et couvertures aux pulls et cardigans, les créations mignonnes et décalées de Tom Daley vous occuperont tout l’hiver.

Chaque kit est livré avec tous les outils nécessaires pour créer chaque projet, y compris les aiguilles à tricoter, le fil et les modèles.

Made With Love : Site Web | Instagram

Toutes les images via Made With Love by Tom Daley.

Articles Similaires :

Une Photo Du Plongeur Britannique Tom Daley Qui Tricote Un Pull Pour Chien Dans Les Tribunes Aux Jeux Olympiques Devient Virale

Le Plongeur Britannique Tom Daley Révèle Son Gilet Tricoté Pour Les Jeux Olympiques De Tokyo

L’athlète Olympique Tom Daley Partage un Message Inspirant Pour les Jeunes LGBTQ+ Après Sa Médaille d’Or