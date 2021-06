Amusez-Vous En Plein Air Cet Été Avec ces Jeux et Activités Uniques

Aux beaux jours, il est temps de profiter du plein air. Pour beaucoup, cependant, il peut être difficile de trouver des activités agréables à faire qui n'impliquent pas de fixer un écran. C'est à ce moment-là qu'un bon divertissement à l'ancienne est utile. Du jeu d'empilage surnommé “chat Jenga” aux puzzles en passant par les arts et l'artisanat, My Modern Met Store propose une variété d'activités amusantes pour garder votre esprit actif en plein air.

Pour les artistes qui veulent suivre les traces des impressionnistes, Viviva Colorsheets est l'outil parfait. Cet ensemble de la taille d'un téléphone vous permet de transporter 16 aquarelles transparentes sous la forme d'un petit livret. Avec cela, vous pouvez peindre en plein air où que vous alliez.

Si vous voulez faire quelque chose avec toute la famille, envisagez de vous pencher sur les puzzles uniques de Nervous System. Ce studio de conception avant-gardiste combine des algorithmes informatiques avec l'inspiration de la galaxie et des géodes pour créer des énigmes qui sont littéralement uniques en leur genre. Le puzzle Infinity, par exemple, n'a ni début ni fin, ce qui signifie qu'il peut être assemblé de milliers de manières différentes. De même, le magnifique Jigsaw Puzzle Large Geode imite la géologie avec ses 360 pièces complexes et ses cinq pièces “fantaisies sur le thème du cristal”.

Alternativement, si vous souhaitez prendre un jeu lors d'une randonnée ou d'un pique-nique, vous recherchez peut-être quelque chose de plus portatif. Si tel est le cas, l'adorable jeu Cat Pile de Comma est idéal. L'une des meilleures ventes de notre magasin, cet ensemble de chatons en bois est un peu comme une forme inversée de Jenga. Dans ce jeu, le but est d'empiler les six félins aussi haut que possible sans les renverser. C'est l'activité parfaite pour les groupes de tous âges.

Faites défiler pour voir certains de nos jeux et activités de plein air préférés, et dirigez-vous vers My Modern Met Store pour voir toute la collection.

Ces jeux et activités uniques ajouteront du fun à vos excursions en plein air!

Feuilles d'Aquarelle Viviva

Livre 642 Things to Draw

Puzzle de la Terre

Journal The Wildflower's Workbook

Crayons de Couleur Fleurs (lot de 5)

Puzzle Infinity

How to Be a Wildflower

Chameleon Color & Blending System : Ensemble de Couleurs Pastel Complémentaires

Jeu Cat Pile

Grand Puzzle de Géode

Livre de Coloriage Pour Adulte Fantastic Cities

Puzzle 1000 pièces Naranjas

Kit de Broderie Poupée Hérisson

Découvrez plus de jeux et d'activités de plein air amusants dans My Modern Met Store!

Cet article a été édité et mis à jour.

