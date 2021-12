Ces Vagues Faites De Résine Sur Des Miroirs Suspendus Apportent Une Atmosphère De Plage À L’intérieur

L'extraordinaire beauté de la nature sert d'inspiration à de nombreux créateurs. L'artiste ukrainienne Anna Paschenko (de Roslynka) est surtout connue pour ses œuvres d'art élégantes en résine et en verre qui capturent la beauté éphémère des vagues de l'océan qui se brisent. Dans certaines de ses œuvres, Paschenko combine la fluidité translucide de son art en résine avec les propriétés réfléchissantes des miroirs pour créer des miroirs muraux suspendus encadrés par les contours des vagues déferlantes de l'océan.

Chaque pièce faite à la main apporte un peu de bord de mer dans votre décoration intérieure, vous transportant juste un instant vers un rivage apaisant. En plus de ses collections inspirées de la mer et de l'océan, Paschenko travaille également avec des fleurs et des plantes pressées, les incorporant dans ses pièces de décoration intérieure. Encadrées à l'aide d'une technique de vitrail, les fleurs séchées et les plantes sont scellées entre deux morceaux de verre et un miroir de deux millimètres. Les pièces accentuées, qu'elle découpe dans une variété de formes, sont à la fois décoratives et fonctionnelles au charme délicat.

Faites défiler pour voir des images de la magnifique collection de miroirs muraux suspendus de Paschenko. Vous pouvez acheter ses créations uniques en visitant sa boutique Etsy, Roslynka. Et pour suivre ses derniers projets créatifs, suivez l'artiste sur Instagram.

L'artiste ukrainienne Anna Paschenko crée des œuvres d'art magnifiques en résine sur le thème de l'océan qui encadrent sur la surface d'un miroir.

Elle utilise également des fleurs et des plantes pressées sur ses miroirs suspendus.

Anna Paschenko / Roslynka : Instagram | Etsy

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos d'Anna Paschenko / Roslynka.

Articles Similaires :

Ces Pièces en Verre et Résine Capturent Parfaitement la Beauté Tranquille des Vagues de l’Océan

L’artiste Krystal Festerly Fige Des Fleurs Dans Le Temps Et Crée Des Objets Décoratifs Uniques

Cette Artiste Crée Des Peintures Marines Réalistes Malgré Sa Phobie De L’océan