Un Gorille Orphelin Dont Le “Selfie” Est Devenu Viral Meurt Dans Les Bras De Son Gardien De Longue Date

Le monde a perdu un autre cher aimé avec la mort du gorille des montagnes orphelin Ndakasi. Ndakasi, qui vivait dans le parc national des Virunga en République démocratique du Congo depuis l'âge de 2 mois, est devenue célèbre en 2019 lorsque son “selfie” avec un gardien de parc est devenu viral. Après une maladie prolongée qui a progressé rapidement, elle est décédée dans les bras de son cher ami et gardien de longue date Andre Bauma fin septembre 2021.

La boucle a été bouclée pour le duo, qui s'est rencontré dès le sauvetage de Ndakasi en 2007. Elle n'avait que 2 mois lorsqu'elle a été retrouvée par des rangers des Virunga accrochée au corps sans vie de sa mère, qui avait été tuée par un membre des forces armées. Les rangers l'ont mise en sécurité et c'est André qui est resté avec elle toute la nuit. La tenant près de sa poitrine pour la réchauffer, ce fut le moment où leur lien se forma. C'est un lien qui a duré jusqu'au dernier souffle de Ndakasi.

Ndakasi, qui vivait avec d'autres gorilles de montagne orphelins au centre Senkwekwe du parc, était pleine de vie et de charme. Sa nature douce a été capturée dans des documentaires et, en 2019, elle est devenue mondiale. Son “selfie” a été partagé le jour de la Terre et est devenu une sensation sur le web. Sur la photo, elle est vue debout avec son ami gorille Ndeze et souriant à la caméra alors que le gardien de parc Mathieu Shamavu prenait la photo.

Avec sa mort, Ndakasi nous rappelle combien il est important de protéger les gorilles des montagnes des Virunga. Heureusement, depuis qu'elle est orpheline, d'importantes mesures de sécurité ont été prises et le parc peut désormais affirmer que sa population a augmenté de 47% depuis 2007. Pourtant, quand on regarde l'image déchirante de Ndakasi et Andre, il est impossible de ne pas se rappeler à quel point la vie est précieuse.

“C'est la nature douce et l'intelligence de Ndakasi qui m'ont aidé à comprendre le lien entre les humains et les grands singes et pourquoi nous devrions faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les protéger”, a déclaré Andre dans une déclaration préparée. “Je suis fier d'avoir appelé Ndakasi mon amie. Je l'aimais comme un enfant et sa personnalité enjouée m'a fait sourire à chaque fois que j'ai interagi avec elle. Elle nous manquera à tous à Virunga mais nous lui en sommes toujours reconnaissants pour la richesse que Ndakasi a apportée à nos vies pendant son séjour à Senkwekwe.”

Si vous souhaitez soutenir le travail qu'ils font au centre Senkwekwe et au parc national des Virunga, ils acceptent les dons à la mémoire de Ndakasi.

Ndakasi était un gorille de montagne orphelin qui vivait dans le parc national des Virunga en République démocratique du Congo.

Dès son arrivée à l'âge de 2 mois, elle est prise en charge par André Bauma. Il l'a également tenue dans ses bras lors de ses derniers souffles.

En 2019, elle est devenue célèbre sur le web avec ce “selfie” avec un autre garde forestier.

Son héritage perdure alors que les gorilles des montagnes reçoivent d'excellents soins et s'épanouissent.

Photos par Brent Stirton/Parc national des Virunga, sauf indication contraire. My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos du parc national des Virunga.