Une Pieuvre Transparente Rare est Filmée Par des Chercheurs en Plongée Profonde

Il y a encore tellement de choses que nous ignorons sur les créatures qui vivent dans les profondeurs de l'océan. La recherche est nécessaire pour aider à résoudre les mystères dans les profondeurs et de mieux informer le public sur les efforts de conservation. Ceci est la mission du Schmidt Ocean Institute. Fondé en 2009, l'institut prête gratuitement son navire de recherche Falkor à des scientifiques internationaux. Au cours de l'un de ces voyages, d'une durée de 34 jours autour de l'archipel des îles Phoenix, les chercheurs se sont retrouvés face à face avec des animaux marins étonnants, y compris une rare observation d'une pieuvre transparente.

La mission d'un mois dans l'océan Pacifique était une mission conjointe du Schmidt Ocean Institute, de la Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) et de chercheurs de l'Université de Boston (BU). À l'aide d'une cartographie haute résolution des fonds marins et d'un robot sous-marin avec une caméra (affectueusement connue sous le nom de SuBastian), l'équipe a exploré neuf monts sous-marins. Les monts sous-marins sont des montagnes sous-marines formées par l'activité volcanique qui abritent une biodiversité incroyable. Ces montagnes couvrent de vastes étendues de fond océanique et peuvent s'élever aussi “haut” que les montagnes sur terre.

En explorant sous la surface de l'eau, les chercheurs ont fait deux rencontres avec la pieuvre transparente rare et insaisissable (Vitreledonella richardi). Cette espèce est connue pour être principalement transparente, à l'exception de son nerf optique, de ses globes oculaires et de son tube digestif. L'équipe a noté que cette rencontre était une occasion parfaite d'étudier la créature vivante, au lieu de l'examiner comme des restes de nourriture dans l'estomac d'un autre animal. Cependant, le nageur moyen ne rencontrera pas ces créatures en nageant car elles vivent dans les eaux sombres de l'océan à environ 900 mètres sous la surface de l’eau.

Alors que la créature est encore un mystère pour les scientifiques, elle n'est pas actuellement considérée comme en voie de disparition. Elle a été assez largement documentée dans les eaux tropicales et subtropicales. Elle possède également la capacité de se camoufler à l'aide de cellules spéciales appelées chromatophores (les points jaunes visibles sur l'image ci-dessus). Aussi magnifique soit-elle, la pieuvre transparente est en fait assez petite. Son corps atteint environ 11 centimètres de longueur et 45 centimètres avec ses tentacules. C'est vraiment minuscule comparé à une autre créature rare rencontrée par l'équipe, le requin baleine, une espèce ancienne mesurant 12 mètres de long.

De la pieuvre transparente aux crabes se volant du poisson les uns aux autres, l'équipe a rapporté d'innombrables rencontres étonnantes au cours de leur voyage. Leurs images et leurs données aideront à éclairer la conservation des océans au cours de la prochaine décennie, désignée par l'ONU comme la Décennie des Sciences Océaniques pour le développement durable. Pour rester au courant des voyages du Falkor du Schmidt Ocean Institute, suivez les sur Instagram.

À bord du navire Falkor du Schmidt Ocean Institute, des chercheurs ont passé 34 jours à explorer l'archipel des îles Phoenix dans le Pacifique.

L'équipe a rencontré à deux reprises une pieuvre transparente rare et insaisissable.

View this post on Instagram A post shared by Schmidt Ocean Institute (@schmidtocean)

Cette créature des eaux profondes n'est qu'un des nombreux animaux marins fascinants rencontrés par l'équipe.

Schmidt Ocean Institute : Site Web | Instagram | Facebook | YouTube

Remerciements : [IFL Science, Colossal]

Articles Similaires :

Le Premier Lieu d’Exposition Sous-Marin Ouvrira Cette Année à Miami

Ce Requin Baleine Avec Plus de 50 Poissons Dans la Bouche Remporte un Concours de Photos Sous-Marines

Matt Burgess, Le Photographe Qui Capture les Différentes “Humeurs” des Vagues