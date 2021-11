Les Champignons Bioluminescents De Singapour Brillent Dans L’obscurité Comme Une “Petite Galaxie”

Les champignons sont des organismes fascinants avec d'innombrables qualités et utilisations. Saviez-vous qu’ils peuvent aussi briller dans le noir ? Singapour abrite une grande variété de champignons bioluminescents. Cependant, ce phénomène naturel se produit habituellement de façon saisonnière, et il est rare de trouver un grand groupe de champignons présentant une bioluminescence visible. Le photographe macro Nicky Bay a réussi à capturer toute une série de photos mettant en vedette les rares champignons brillants. Avec l’aide d’amis et de conseils d’autres amateurs sur des groupes Facebook, Bay est en chasse de ces observations remarquables depuis plusieurs années et a eu beaucoup de succès dans cette entreprise.

“Ma première découverte a été surréaliste, même si je n’ai vu que quelques champignons solitaires”, raconte Bay à My Modern Met. “La lueur était faible au début, mais quand mes yeux se sont acclimatés à l’obscurité, c’est devenu un micro parapluie magique et lumineux… D’habitude, je cherche des groupements de champignons. Comme la lueur est à son maximum un jour après la germination, obtenir de bonnes photos peut s'avérer difficile. Les champignons flétrissent généralement complètement en deux ou trois jours, selon le temps. Il est donc très rare et passionnant de pouvoir photographier un grand groupement dans son meilleur état.

Au cours d’une expérience avec un groupe particulièrement important de champignons bioluminescents qui avait commencé à flétrir alors même qu’une nouvelle récolte de spores avait déjà commencé à germer, Bay a qualifié la vision magique de “petite galaxie de champignons”. Il est difficile d’imaginer à quel point il doit être surréaliste de rencontrer ces petits champignons luminescents en personne parce que, même sur les photos, ils semblent presque irréels. Sur les quelque 148 000 espèces connues de champignons, près de 70 présentent une bioluminescence. Bay ne plaisante pas quand il dit que ce genre d’expérience est plutôt rare.

Faites défiler pour voir quelques-unes des images incroyables de champignons bioluminescents de Bay à Singapour. Pour plus d’informations sur les champignons bioluminescents, visitez son site web. Vous pouvez admirer sa photographie macro sur Instagram.

Le photographe Nicky Bay a capturé des images de champignons bioluminescents à Singapour qui brillent dans l’obscurité telle une “petite galaxie”.

Leur éclat est seulement à son apogée pendant environ un jour après la germination, et réussir à prendre une bonne photo peut être difficile et rare.

Ces champignons luminescents ont l’air presque irréel sur les photos, il est donc difficile d’imaginer à quel point il doit être surréaliste de les voir en personne !

