Le photographe sous-marin et biologiste français Laurent Ballesta a été nommé Wildlife Photographer of the Year (photographe animalier de l'année) dans le cadre du concours annuel du Musée d'histoire naturelle de Londres. Sa photo de Mérous camouflage émergeant d'un nuage trouble de leurs œufs et de leur sperme a battu plus de 50 000 autres images pour remporter le premier prix. Prise en Polynésie française, la photographie est le fruit de cinq années passées à observer ces poissons et leurs habitudes de reproduction.

“L'image fonctionne à tant de niveaux. Elle est surprenante, énergique et intrigante et a une beauté d'un autre monde”, a déclaré la présidente du jury, écrivain et éditrice, Rosamund Kidman Cox. “Elle capture également un moment magique – une création de vie vraiment explosive – laissant la fin de l'exode des œufs suspendue pendant un instant comme un point d'interrogation symbolique.”

Parmi les autres lauréats remarquables, citons le portrait magique d'un gorille de montagne sous la pluie par le photographe koweïtien Majed Ali. Pour prendre la photo, Ali a marché quatre heures pour rencontrer Kibande, le gorille de près de 40 ans. Le photojournaliste sud-africain Brent Stirton, connu pour ses histoires sur la faune, a remporté le prix Photojournalist Story. Son portfolio d'images raconte l'histoire du Lwiro Primate Rehabilitation Center en République Démocratique du Congo. Ici, le personnel travaille à réhabiliter et à soigner les chimpanzés devenus orphelins à cause du commerce de la viande de brousse.

Les gagnants de toutes les catégories montrent la beauté de la faune de notre monde, mais démontrent également tout ce qu'il faut faire pour les protéger. Qu'il s'agisse de la parade nuptiale de deux corbeaux ou d'ours polaires pataugeant dans l'Arctique, ces photographies nous rappellent ce que nous risquons de perdre si nous ne protégeons pas l'environnement.

Tous les gagnants, ainsi que les candidatures présélectionnées, seront présentés dans des vitrines spectaculaires lors de l'exposition du Wildlife Photographer of the Year au Musée d’Histoire Naturelle de Londres, qui ouvrira le 15 octobre 2021, avant de faire une tournée au Royaume-Uni et à l'étranger dans des lieux en Australie, Belgique, Canada, Danemark, Allemagne, États-Unis et plus encore.

Et si cela ne suffisait pas, le concours de l'année prochaine est sur le point de commencer. Les inscriptions pour la 58e édition des Wildlife Photographer of the Year Awards ouvriront le 18 octobre 2021.

Découvrez d'autres photos gagnantes du concours Wildlife Photographer of the Year 2021.

Wildlife Photographer of the Year : Site Web | Facebook | Instagram

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos du Musée d'Histoire Naturelle de Londres – Wildlife Photographer of the Year.