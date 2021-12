Ces Images Éblouissantes Des Aurores Boréales Sont Considérées Comme Les Meilleures De 2021

Les aurores boréales sont l'un des plus grands cadeaux de la Terre. Lorsque ce spectacle de lumière naturelle envahit le ciel, c'est un moment incroyable. Malheureusement, ces aurores ne sont visibles que dans certaines parties du monde, c'est donc là que les photographes entrent en jeu. Grâce à eux, nous pouvons profiter de la beauté des aurores polaires, peu importe où nous vivons.

Pour vraiment obtenir votre dose de photos d'aurores, consultez le blog de voyage Capture the Atlas et sa liste annuelle des photographes d'aurores boréales de l'année. Ils ont sélectionné les 25 meilleures photos de photographes du monde entier et les clichés sont aussi incroyables que vous pouvez l'imaginer. La liste nous emmène des régions éloignées de la Russie à la forêt d'Alaska jusqu'à un volcan islandais. Et dans chaque image, les aurores boréales dansent dans le ciel, ne faisant qu’embellir ces photos de paysages déjà époustouflantes.

La galerie d'images est également intéressante en ce qu'elle montre la grande variété d'aurores qui existent. Du vert classique, bleu et violet au jaune et rose, toutes les couleurs sont présentes. Les hémisphères nord et sud sont représentés, de peur que vous ne pensiez que les lumières ne sont visibles que dans des endroits comme la Suède ou la Norvège. Par exemple, la jolie photo de David Oldenhof de l'aurore se reflétant dans les eaux d'un lac a été prise en Tasmanie. En tant qu'État le plus au sud de l'Australie, les aurores boréales y sont visibles de mars à septembre.

Jetez un œil à certaines de nos photos préférées de la liste, organisée par Dan Zafra de Capture the Atlas. En tant que photographe lui-même, Zafra recherche non seulement des images prises par certains des photographes les plus renommés, mais aussi de nouveaux talents et de nouveaux endroits où les aurores boréales n'ont jamais été photographiées auparavant.

Ces photos des aurores boréales sont considérées comme les meilleures de 2021.

La riche variété de couleurs montre à quel point les aurores boréales se transforment d'un endroit à l'autre de la planète.

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos de Capture the Atlas.