Ces Photos Mystiques Capturent La Beauté Cachée D’une Forêt Brumeuse En Automne

Le photographe Albert Dros est connu pour transformer des paysages ordinaires en œuvres d'art. Et sa récente série, mettant en vedette une forêt brumeuse au Luxembourg, ne fait pas exception. The Dark Woods est une série d'images qui capture la beauté des feuilles d'automne colorées associées au mystère d'un léger brouillard qui traverse le paysage.

Comme le souligne Dros, la plupart des gens n'aiment pas le brouillard et le trouvent triste. Mais pour lui, en tant que photographe, c'est le temps idéal. “Les conditions brumeuses dans la forêt facilitent la photographie des forêts”, a-t-il déclaré à My Modern Met. “Comme les forêts ont tendance à être très désordonnées et pas si faciles à photographier, le brouillard rend tout plus facile. Du coup, vous pouvez filtrer les arbres et les éléments à cause de la couche de brouillard qui se trouve entre les deux.”

Dros utilise le brouillard à son avantage sur ces photos. En utilisant sa capacité à masquer des objets, il est capable de mettre en valeur les arbres et les feuilles colorés. Le résultat est un splendide étalage de feuilles automnales et d'une riche mousse d'un vert profond poussant sur les arbres.

En publiant son travail, Dros espère que les gens verront que le gris n'a pas à être déprimant. En fait, cela peut en fait être très beau. L'ensemble des images est plein d'inspiration et vous donnera envie de vous emmitoufler dans une veste chaude, d'enfiler vos bottes et d'aller vous promener dans votre forêt la plus proche.

Albert Dros utilise la météo à son avantage pour un magnifique portfolio de photos situé dans une forêt brumeuse.

Il espère que sa série fera comprendre aux gens que le gris n'est pas ennuyeux, mais en fait assez beau.

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos d'Albert Dros.