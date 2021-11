Le Concours Natural Landscape Photography Awards Récompense Les Plus Belles Photos De Paysages

De nos jours, même si nous regardons une photo d'un beau paysage, nous supposons souvent qu'il doit y avoir pas mal de Photoshop impliqué dans le produit final. Mais un nouveau concours de photographie prouve que de nombreux photographes n'ont pas besoin de beaucoup d'aide en post-production pour générer des images spectaculaires. Les Natural Landscape Photography Awards ont été créés pour mettre en valeur la photographie de paysage réalisée par des artistes qui “valorisent le réalisme et l'authenticité dans leur travail”.

Toute photographie inscrite au concours était soumise à des règles strictes. Aucune composition, suppression ou distorsion d'éléments, ou combinaison d'images n'était autorisée. En fait, tous les photographes qui ont passé le premier tour devaient soumettre la version brut de leurs photos pour s'assurer qu'ils n'enfreignaient pas les règles. Cela signifie que lorsque vous regardez les photos gagnantes, vous voyez ce que les photographes peuvent faire directement à travers leur appareil photo.

Eric Bennett et Steve Altermann, qui ont respectivement remporté les prix Photographe de l'année et Photographie de l'année, sont de merveilleux exemples de photographes qui ont capturé des paysages de manière authentique. La photo créative d'Altermann d'un iceberg posé sur une plage de sable noir en Islande est visuellement captivante. L'image, qui lui a valu le prix de la Photographie de l'année, prouve qu'être capable d'observer les bons moments peut porter ses fruits.

Pour Bennett, dont le portfolio de paysages lui a valu le prix de Photographe de l'année, la victoire était une belle récompense pour le type d'images subtiles qu'il aime prendre. “En tant que photographe qui s'efforce de montrer aux gens la valeur de la nature sauvage, j'ai toujours aimé voir et créer des photographies plus subtiles et personnelles qui dépeignent la nature de manière réaliste. Comme ces types d'images ont tendance à avoir un impact plus silencieux, elles finissent souvent par être largement ignorées dans la plupart des concours de photographie”, a-t-il expliqué. “Recevoir ce prix par un groupe de photographes aussi prestigieux et respectés que j'ai toujours admiré est un grand honneur pour moi. J'espère que les Natural Landscape Photography Awards pourront continuer pendant de nombreuses années, rester fidèles à ses valeurs et inspirer d'autres concours de photographie pour récompenser des photographes basés sur des principes artistiques similaires.”

Avec plus de 13 000 photographies soumises par plus de 1 300 photographes, il semble que beaucoup souhaitent être jugés pour leur travail derrière l’appareil photo plutôt que pour leurs prouesses en post-production. Faites défiler pour voir plus de photographies récompensées et profitez de ce qui sera certainement un nouveau point culminant du monde des concours de photographie.

Le concours Natural Landscape Photography Awards met en valeur les images qui ont une post-production minimale.

En tant que telles, ces images sont vraiment “ce que vous voyez est ce que vous obtenez”, sans composition ni retouche excessive.

Plus de 13 000 photos ont été soumises lors de la première édition du concours.

