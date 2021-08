Cet Artiste Crée Des Paysages À Couper Le Souffle Grâce À Des Retouches Photos Surréalistes

L’art peut être une fenêtre sur un autre temps et un autre lieu. Alors que certains créatifs produisent des représentations réalistes de leur environnement, d’autres comme Ted Chin créent des mondes fantastiques qui seraient autrement impossibles. “Quand j’étais à l’université, en raison d’un manque de temps et d’argent, je ne pouvais pas voyager autant que je le voulais”, admet Chin. “J’ai toujours rêvé de visiter différents endroits, de voir et d’expérimenter de nouvelles choses et de raconter des histoires.”

Expert en photo-manipulation, Chin fusionne des paysages saisissants avec des animaux, des personnages et autres sujets. La clé d’un composite réussi comme le sien, c’est d’ajouter de l’inattendu. “Je trouve plus facile de raconter mes histoires avec des images, plutôt que des mots”, explique-t-il. “En utilisant mon imagination et mes compétences en photographie/photoshop, je peux recréer et partager mon fantasme surréaliste avec le monde.”

Tout semble possible dans les paysages immersifs de Chin. Que ce soit une méduse orange nageant dans un ciel nuageux, ou un poisson massif avec la lune comme leurre luminescent, chaque image est une retraite visuelle de la réalité.

Poursuivez votre lecture pour voir davantage de montages photo par Chin, et suivez l'artiste sur Instagram pour découvrir ses derniers projets.

L’artiste Ted Chin crée des mondes fantastiques grâce à ses compétences sur Photoshop.

Ses compositions inattendues sont imprégnées d’un sentiment de surréalisme.

