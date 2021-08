Ce Photographe Animalier Capture De Minuscules Grenouilles Utilisant Des Fleurs En Guise De Parapluies

En tant qu’humains, nous sommes souvent tellement pris dans notre vie quotidienne que nous oublions souvent que d’innombrables espèces différentes vivent à proximité. Depuis son enfance, le photographe animalier indonésien Ajar Setiadi est fasciné par les créatures qui vivent dans les habitats naturels de sa ville natale, Bogor. Il documente la vie mystérieuse des grenouilles qui vivent dans son jardin, révélant leur comportement fascinant — et souvent adorable.

“En fait, ces grenouilles sont comme des animaux de compagnie pour moi”, raconte Setiadi à My Modern Met. “Parfois, je joue avec elles dans mon jardin et je les laisse jouer avec les fleurs pendant que je arrose mes plantes.” Les adorables grenouilles interagissent naturellement et posent avec les fleurs, tandis que Setiadi tente de capturer leurs moments les plus attachants à la caméra. “Pour moi, c’est un miracle que je puisse les capturer”, dit le photographe. “C’est un moment incroyable.”

Sur l'une des images, une grenouille sous la pluie tient une feuille en guise de parapluie, et sur une autre, deux grenouilles semblent danser ensemble. Une image en particulier se distingue : Setiadi a réussi à capturer deux grenouilles blotties l'une contre l'autre, à l’abri de la pluie sous un parapluie de fleur. Les grenouilles sont des créatures sociales, et cette image émotionnelle ressemble à un couple ou deux amis qui veillent l'un sur l'autre pendant la tempête de pluie. Setiadi a commenté la scène douce : “Je n’ai pu obtenir que quelques images parce que ce moment ne peut pas être répété.”

Découvrez les photos de grenouille de Setiadi ci-dessous, et découvrez son portfolio sur Instagram. Quand il n'est pas en train de photographier les grenouilles, il capture la vie intime des insectes, des oiseaux et des reptiles.

Le photographe animalier indonésien Ajar Setiadi capture la vie mystérieuse des adorables grenouilles de son jardin.

Ajar Setiadi : Instagram

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos d'Ajar Setiadi.

