Ce Photographe a Capturé l’Image Rare d’Un Corbeau Prenant un “Bain de Fourmis”

Le photographe Tony Austin est passionné depuis qu’il a reçu un Instamatic 126 en 1963. Mais rien ne le préparait tout à fait à ce qui allait se passer à la fin d’une promenade récente dans la nature. Alors qu’Austin était prêt à plier bagage, une volée de de corbeaux a atterri sur son chemin. Sa décision de les photographier aura valu la peine, puisqu'il a fini par documenter un spectacle rare — un corbeau prenant un “bain de fourmis”.

Le corbeau était en fait allongé sur une fourmilière et laissait les insectes envahir ses plumes dans un acte appelé “formicage”. Beaucoup d’espèces d’oiseaux pratiquent le formicage, qui signifie généralement qu'un oiseau se pose sur une branche d’arbre et place une aile sur le sol pour permettre à une fourmi à la fois de grimper sur ses plumes. Ce formicage est dit “actif”. Ce qu'Austin a photographié est encore plus rare. Dans ce cas, le corbeau s’est en fait posé sur une fourmilière pour permettre à de nombreuses fourmis d'accéder à son plumage en même temps. De temps en temps, le corbeau secouait la tête pour s’assurer que les fourmis ne s’approchent pas de son bec et de sa tête. Cette pratique connue sous le nom de “formicage passif” est plus couramment observée chez les merles et les corbeaux. Les scientifiques ne comprennent toujours pas pourquoi les oiseaux prennent part à cette activité.

Le comportement est si inhabituel, qu’Austin n’a pas réalisé ce dont il était témoin jusqu’à son retour chez lui. “Un oiseau du groupe semblait prendre un bain de poussière, mais il semblait être un peu plus frénétique que la normale, avec ses ailes établies sur le gravier,” raconte Austin à My Modern Met. « Le corbeau s'élançait dans les airs, atterrissait dans les broussailles, puis sautait de nouveau sur le chemin de terre. Son comportement m’a semblé un peu étrange, et j’ai pensé qu’il était peut-être dans une sorte de détresse, cependant, aucun des autres corbeaux ne semblait inquiet et, après une minute ou deux, ils ont tous pris leur envol. Parce que c’était une journée un peu grise et que l'oiseau noir se trouvait sur le fond clair du chemin, je n’ai pas remarqué les fourmis sur l’oiseau au premier abord. Ce n’est qu’en rentrant à la maison et en commençant à éditer les photos que je les ai vues. En voyant le corbeau couvert de fourmis, j’ai pensé que le corbeau avait juste pris une mauvaise décision en choisissant d’atterrir sur une fourmilière! »

C’est seulement une fois qu’il a posté les photos sur Facebook qu’il a réalisé l’ampleur de ce qu’il avait photographié. Une journaliste, Cathy Kearney, de CBC Vancouver, l’a contacté et a écrit un article sur le formicage.

Pour Austin, le succès des photos a été une agréable surprise. “J’ai passé ma vie à prendre des photos et ça a toujours été ma passion”, raconte Austin. « Et, en tant que photographe, vous espérez toujours que vos photos soient vues et appréciées par les autres, ce qui est, pour moi, le but de la photographie — être vue. C’est donc immensément gratifiant de pouvoir partager ce cliché d’un comportement peu vu et encore moins compris avec tant d’autres. Je ressens également une grande gratitude envers ce corbeau et ces fourmis de m'avoir donné à voir un moment dont je me souviendrai pendant longtemps.”

Le photographe Tony Austin faisait une promenade dans la nature lorsqu'il a vu un corbeau grouillant de fourmis.

Tony Austin: Site Web | Facebook | Instagram

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos de Tony Austin.

