Cette Photographe Compile 64 Portraits De Renard Pour Mettre En Évidence Leurs Différentes Caractéristiques Et Personnalités Uniques

De nombreux photographes ont une muse ou un sujet qui inspire leur passion pour la création d'images saisissantes. Pour Roeselien Raimond, ce sont les renards. Cela fait plus d'une décennie qu'elle a commencé à photographier ces incroyables créatures sauvages, et pendant ce temps, elle a pris 64 portraits de renards. Pour démontrer l'étendue de ses portraits, elle les a tous disposés dans une mosaïque éblouissante de photos de huit sur huit. Certains portraits montrent des renards au regard d'acier tandis que d'autres ont clairement trouvé leur moment de zen. Ensemble, les nombreuses images représentent les nuances trouvées parmi ces créatures uniques en leur genre.

La passion de Raimond pour les renards l'a inspirée à contempler les particularités de chaque portrait. En regardant son impressionnante collection d'images, il existe des archétypes de personnalité dans lesquels les renards tombent. La photographe a même identifié 12 « types » de renards et a compilé sur leurs traits de caractère en 2016. Depuis lors, elle a développé cela et a commencé à les trier avec amour en encore plus de groupes. L'un est The Flatheads (tête plates), qui n'a rien de plat du tout; ils ont des traits très ronds. L'autre groupe est celui des Longnoses, qui ont un « nez exceptionnellement long » ainsi que des oreilles pointues allongées.

À notre œil non averti, tous les renards peuvent se ressembler. Mais pour Raimond, il est aussi facile de les distinguer que les gens. “Tout comme vous ne confondez généralement pas votre voisin avec votre oncle, le renard de la zone côtière est différent du renard de la forêt. Chaque renard a son propre visage”, dit-elle. “L'un a les yeux chocolat, l'autre jaune doré. Certains renards ont les petits sourcils les plus mignons ou de très longues moustaches, un bel eye-liner ou des joues étonnamment blanches. Mais surtout, ils ont tous des expressions différentes.”

Faites défiler pour voir plus de portraits de renard par Raimond. Vous ne les regarderez plus jamais de la même manière.

Depuis plus d'une décennie, la photographe Roeselien Raimond prend des photos de renards.

Son travail met en lumière les particularités de chaque renard.

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos de Roeselien Raimond.