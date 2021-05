Ces Portraits d’Abeilles en Gros Plan Capturent Chacune de leurs Caractéristiques Uniques

L’opérateur de caméra documentaire et de drones Josh Forwood se spécialise dans la capture d’images d’animaux sauvages, les sciences et l'aventure. Et comme la plupart d'entre nous, il respecte les règles de quarantaine. De retour au Royaume-Uni après un récent tournage, il s’est retrouvé bloqué chez lui pendant deux semaines. Comme tout bon créateur, il a profité de ce temps libre au maximum et a fini par créer des portraits fascinants des abeilles de son jardin.

Avant de partir pour son tournage, Forwood avait construit un hôtel pour abeilles dans son jardin. C’est sa façon d’aider la population d’abeilles solitaires, qui est aux prises avec la perte d’habitat. « Les abeilles sont une espèce clé sur laquelle d’innombrables plantes comptent pour la pollinisation. Sans les abeilles, ces plantes disparaîtraient complètement; sans ces plantes, la flore, les insectes et les animaux qui en dépendent pour leur habitat, leur nourriture et leurs engrais naturels disparaîtraient aussi, et ainsi de suite », explique Forwood à My Modern Met.

Forwood tenait particulièrement à aider les espèces d’abeilles solitaires, car les populations d’abeilles à miel ont augmenté en raison de l’industrie du miel, qui crée une monoculture pouvant se révéler problématique. Les abeilles solitaires sont en fait des pollinisateurs plus efficaces que les abeilles à miel, rendant leur survie essentielle.

Après avoir construit son hôtel pour abeilles et partagé une vidéo montrant la marche à suivre, Forwood est parti pour son projet. Pour son plus grand plaisir, il a trouvé l’hôtel bourdonnant d’activité à son retour. En observant les abeilles, il a commencé à remarquer qu’après avoir volé vers l'orifice de leur choix, elles se reposaient pendant une courte période avant de repartir. Un nouveau projet photo était né.

L’avide photographe animalier s'est jeté sur l’occasion et s'est mis au travail, armé d'un objectif macro. “La chose la plus difficile a été de positionner la caméra à temps,” Forwood a partagé. « À partir du moment où une abeille a atterri et s’est mise en position, il peut se passer de quelques secondes à une minute avant qu’elle ne s’envole de nouveau. Pendant ce temps, il fallait que j’ajuste la hauteur et la distance de l’appareil, que je me concentre et que je prenne plusieurs photos. »

Les photographies offrent un regard incroyable sur ces insectes souvent mal compris. Alors que beaucoup de gens ont peur des abeilles, ce sont en fait des créatures assez dociles qui vaquent à leurs occupations si elles ne sont pas dérangées. Les abeilles solitaires, qui n’ont pas de ruche pour les protéger, sont encore moins susceptibles d’être agressives puisqu’elles n’ont pas de renfort.

En publiant ces portraits, qui montrent les caractéristiques uniques de chaque abeille, Forwood espère que davantage de gens prendront le temps de considérer le sort de ces insectes, qui sont essentiels à notre écosystème. « J’espère encourager les gens à planter des fleurs sauvages endémiques et de construire ou d’acheter des hôtels pour les abeilles dans leur jardin, et de convaincre leurs élus locaux de faire de même dans les espaces publics, pour aider la population d’abeilles solitaires » dit-il. « J’espère que les gens y penseront à deux fois avant d’écraser une guêpe ou une abeille sous leur chaussure ou contre une fenêtre avec un magazine. Elles vous ignoreront probablement complètement si vous les laissez tranquilles, et elles font leur part pour que notre monde continue de tourner, pour que les parasites ne se retrouvent pas dans votre jardin et pour que la nourriture reste dans votre assiette. »

Bien qu'il puisse maintenant quitter son domicile, Forwood prévoit de continuer à photographier ses abeilles et propose des mises à jour de son travail sur Instagram et Twitter.

Josh Forwood a tiré parti de sa période de quarantaine en prenant des photos d'abeilles solitaires.

Le photographe animalier a une vue imprenable sur les abeilles qui quittent l’hôtel qu’il a créé pour son jardin.

Chaque portrait d’abeille montre les caractéristiques uniques de ces insectes incroyables.

My Modern Met a obtenu la permission d'utiliser les photos de Josh Forwood.