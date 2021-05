Le Premier Lieu d’Exposition Sous-Marin Ouvrira Cette Année à Miami

Si vous aimez la scène artistique diverse de Miami, vous adorerez le dernier projet du cabinet d'architecture OMA. ReefLine est le premier parc de sculptures sous-marin et s'étendra sur onze kilomètres. Il présentera les œuvres de créateurs bien connus, mais il s'agit de bien plus que d'une simple attraction touristique. ReefLine a pour objectif d'aider à combattre les effets du changement climatique, l'augmentation du niveau de la mer, et les dommages subis par les coraux, qui menacent l'avenir de Miami. En plus bien sûr de promouvoir la culture artistique de la ville.

Le président de la BlueLab Preservation Society et entrepreneur culturel Ximena Caminos a chargé les architectes de concevoir une structure visant à accueillir de l’art et du design. Étant donné que le projet aura un impact environnemental si important, les concepteurs collaborent avec des biologistes marins, des chercheurs spécialisés, et des ingénieurs pour s’assurer que les matériaux et les programmes inclus seront bénéfiques — et ne nuiront pas — à la faune existante.

“Le ReefLine est unique puisque non seulement il attire l'attention sur les dangers du changement climatique à Miami, mais il vise à les atténuer, tout en enrichissant la scène artistique dynamique de la ville” explique Shohei Shigematsu, qui dirige ce projet chez OMA. “Nous avons hâte de travailler avec ce groupe d'experts et de professionnels divers, sur ce chef-d'œuvre culturel sous-marin”.

Vous pourrez voir vous-même les premières zones de construction du projet dès décembre 2021. La phase 1 de ReefLine comprendra des sculptures sur les récifs, un sentier de plongée en apnée et une barrière de protection qui séparera les visiteurs des bateaux. L’artiste Leandro Elrich recréera son fameux embouteillage pour la phase 1. Pour son installation intitulée Concrete Coral, Elrich utilise des voitures et des camions — un symbole d’émissions de CO2 et de l'impact humain négatif — comme hôtes d’une vie sous-marine dynamique. Faites défiler pour voir les visuels de ce projet par OMA.

Toutes les images via OMA.