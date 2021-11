Fotos místicas capturan la belleza oculta de un bosque brumoso en otoño

El fotógrafo Albert Dros es conocido por su habilidad para transformar paisajes ordinarios en verdaderas obras de arte. Su serie más reciente, tomada en un bosque brumoso en Luxemburgo, no es la excepción. The Dark Woods es una serie de imágenes que capturan la belleza de las coloridas hojas otoñales junto a la misteriosa niebla que cubre el paisaje.

Como señala Dros, a la mayoría de la gente no le gusta la niebla y la considera lúgubre. Pero, como fotógrafo, él la ve como la condición meteorológica perfecta. “La niebla en los bosques hace que sea más fácil fotografiarlos”, explica a My Modern Met. “Los bosques tienden a ser caóticos y no son tan fáciles de fotografiar, por lo que la niebla facilita las cosas. De repente puedes filtrar árboles y elementos gracias a la capa de niebla que hay entre ellos”.

Dros usa la niebla a su favor en estas fotos. Aprovechando su capacidad para ocultar objetos, el fotógrafo logra resaltar el colorido de los árboles y las hojas. El resultado es un tributo a la belleza de las hojas otoñales y del musgo de color verde intenso que crece en los árboles.

Al publicar sus fotos, Dros espera que la gente vea que el gris no tiene por qué ser deprimente; de hecho, ¡puede ser muy bonito! El conjunto de imágenes está lleno de inspiración y hará que quieras abrigarte con una chaqueta, ponerte las botas y salir a pasear por el bosque más cercano.

Albert Dros utiliza las condiciones climáticas a su favor para dar vida a una hermosa serie de fotos ambientadas en un bosque con niebla.

Con sus imágenes, el fotógrafo espera que el público se dé cuenta de que el gris el realidad puede ser muy hermoso.

My Modern Met obtuvo permiso de Albert Dros para reproducir estas imágenes.