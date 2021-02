10 Increíbles edificios diseñados por Bjarke Ingels Group

El arquitecto danés Bjarke Ingels es uno de los arquiectos contemporáneos más populares del mundo. Su estudio, Bjarke Ingels Group—mejor conocido como BIG—es famoso por sus gestos arquitectónicos divertidos y fáciles de entender. BIG también es conocido por sus limpios diagramas de diseño, que demuestran las lógicas pero audaces decisiones que se realizan en la creación de muchos de sus proyectos icónicos. Ingels cree que “la arquitectura consiste en intentar que el mundo se parezca un poco más a nuestros sueños”.

La postura de BIG respecto a la sostenibilidad también queda expresa en su obra. La describen como sostenibilidad hedonista, lo que sugiere que los elementos medioambientales de los edificios no deben ser una idea de última hora, sino que deben estar estrechamente entrelazados con el resto del programa de construcción. Esta idea es probablemente más evidente en Copenhill, una central eléctrica convertida en estación de esquí que es uno de los edificios ecológicos más singulares jamás creados.

El mentor de Ingels, el legendario arquitecto Rem Koolhaas de OMA, fue quien mejor resumió lo que hace único al arquitecto (y a la empresa): “Bjarke es el primer gran arquitecto que desconectó completamente la profesión de la angustia. Dejó de un lado sus dudas y se elevó. Con ello, está completamente en sintonía con los pensadores de Silicon Valley, que quieren hacer del mundo un lugar mejor sin las angustias existenciales que las generaciones anteriores consideraban cruciales para ganar credibilidad utópica”.

Sigue leyendo para ver 10 de nuestros proyectos favoritos del Bjarke Ingels Group.

Increíbles obras arquitectónicas del Bjarke Ingels Group

Toyota Woven City

BIG diseña mucho más que solo edificios individuales. Su más reciente proyecto a gran escala, Toyota Woven City, es un plan para un desarrollo urbano centrando en los avances de movilidad ubicado cerca del monte Fuji, Japón. El “laboratorio vivo” está destinado a todos los trabajadores que investigan para mejorar las tecnologías del futuro en beneficio de la humanidad.

Esta incubadora urbana se apoya en múltiples escalas de tránsito, incluyendo tres elementos a lo largo de cada calle típica. El tránsito vehicular tradicional, la micromovilidad—incluyendo scooters, bicicletas y otros pequeños vehículos de transporte personal—un parque lineal para peatones y elementos de vegetación se entrelazan para crear un módulo de cuadras de 3×3 que se repite en todo el plan.

CopenHill/Amager Bakke

Inaugurado oficialmente en 2019, CopenHill (o Amager Bakke) es un nuevo tipo de arquitectura verde. Ingels explica: “CopenHill es una descarada expresión arquitectónica de algo que de otro modo habría permanecido invisible: que es la central eléctrica de conversión de residuos en energía más limpia del mundo”. También es un gran ejemplo de la misión de sostenibilidad hedonista de BIG, una práctica que implica la aplicación de ideas ecológicas en todo el diseño del edificio en lugar de crear objetivos separados basados en métricas.

Además de las 440,000 toneladas de residuos que se convertirán en energía cada año, el edificio incluye muchos otros servicios públicos, como el muro de escalada artificial más alto del mundo, una instalación educativa y una pista de esquí sin nieve.

MÉCA

MÉCA, o Maison de l’Économie Créative et de la Culture en Aquitaine, es una institución cultural diseñada para la ciudad de Burdeos, Francia. El diseño del edificio está estrechamente ligado al paisaje moderno y al paseo marítimo con la intención de reactivar la zona y crear una “celebración del arte contemporáneo, el cine y las representaciones artísticas”.

Para ello, una gran rampa “conduce a la habitación urbana” para guiar a los transeúntes hacia el espacio. Las conexiones visuales están diseñadas para atraer a los transeúntes a la animada actividad y la celebración del arte. El exterior también está diseñado para ser flexible y poder acoger una amplia gama de eventos.

The Twist

The Twist es un gran ejemplo de cómo la arquitectura de BIG se define por diseños fácilmente accesibles que dan como resultado un espacio único. Este puente-museo fue creado retorciendo una simple caja rectilínea que atraviesa el río Ranselva. El fascinante espacio interior es simplemente el resultado de este gesto. El movimiento también se pone de manifiesto a través de la sencilla nervadura exterior y la gran fachada de cristal, que se mantienen continuas mientras giran para completar la “torcedura” central. El edificio forma parte del Parque de Esculturas Kistefos de Jevnaker, Noruega.

LEGO House

LEGO House es uno de los proyectos más conocidos de BIG. Los bloques, ingeniosamente apilados, crean una divertida colección de juguetes cuando se ven desde arriba, pero un elegante centro cultural cuando uno se acerca al edificio. Aunque los bloques de construcción están diseñados para parecer bloques de LEGO, el edificio mantiene la estética limpia y elegante que se espera de un museo. Las coloridas partes superiores de cada módulo crean un campo de color perfecto y un espacio público realmente único.

“LEGO House es una manifestación literal de las infinitas posibilidades del bloque de LEGO”, explica Ingels. “A través de la creatividad sistemática, los niños de todas las edades disponen de las herramientas necesarias para crear sus propios mundos y habitarlos a través del juego. En última instancia, de eso se trata la arquitectura (y el juego con LEGO): permitir a la gente imaginar nuevos mundos más emocionantes y expresivos que el statu quo, y proporcionarles las habilidades para hacerlos realidad. Esto es lo que los niños hacen cada día con los bloques de LEGO; y esto es lo que hemos hecho hoy en LEGO House con bloques reales, llevando a Billund un paso más cerca de convertirse en la Capital de la Infancia”.

VIA 57 West

Este proyecto se ha convertido en una importante adición al paisaje urbano de Nueva York. La forma única de Via 57 West se inspira en dos tipos de edificios existentes: el bloque perimetral europeo—como en Barcelona—y el rascacielos de Manhattan. El patio ofrece un acceso extra a la luz y el aire, mejorando la calidad de muchas unidades; mientras que el rascacielos da cabida a la alta densidad poblacional del entorno urbano. La forma dinámica también significa que el edificio tiene una identidad única desde cualquier punto de vista. Además de la conexión visual, el cambio de altura significa que el inusual edificio puede seguir cumpliendo con el contexto existente y preservar las vistas desde otras torres.

The Big U

The Big U abarca la costa de Manhattan desde West 54th Street South hacia The Battery y hasta East 40th Street. Fue concebido como parte del proyecto Rebuild by Design del Grupo de Trabajo de Reconstrucción del Huracán Sandy. Rebuild by Design exige soluciones para las zonas especialmente amenazadas que quedaron expuestas durante el huracán Sandy. The Big U abordó estas vulnerabilidades proponiendo intervenciones a lo largo de la zona de 16 kilómetros para protegerla de futuras tormentas y de la subida general del nivel del mar.

La propuesta completa se divide en tres partes: East River Park, Two Bridges y Chinatown, y Brooklyn Bridge hasta Battery Park. Puedes leer el documento completo y conocer los planes para cada zona aquí.

Superkilen

Superkilen es un proyecto de paisaje y urbanismo que celebra los distintos tipos de espacios públicos. Abarca unos 800 metros a través de uno de los barrios con mayor diversidad étnica de Dinamarca y presenta una colección de “objetos globales encontrados” procedentes de las numerosas patrias—60 países—de los residentes de la zona. El proyecto es una celebración de la diversidad y de los elementos exitosos del espacio público.

8 House

8 House o 8 Tallet es un edificio residencial de 475 unidades diseñado para satisfacer las necesidades de muchos tipos de habitantes. El edificio tiene literalmente la forma de un “8” que crea dos grandes patios con filas de unidades a cada lado. La pieza central del 8 permite una clara conexión entre las dos zonas abiertas a ambos lados: un gran parque en uno y el canal en el otro. Este aspecto del edificio también alberga elementos comunes para los residentes y cuenta con un diseño que fomenta la interacción entre vecinos. La forma en sí no solo es estética, sino que también aumenta el acceso de luz a cada unidad y ofrece vistas espectaculares.

Ingels describe el proyecto de la siguiente manera: “Más que un objeto arquitectónico, 8 House es un barrio tridimensional. Un callejón de 150 casas en hilera se extiende por toda la manzana y se retuerce desde el nivel de la calle hasta la parte superior y de nuevo hacia abajo. Donde la vida social, el encuentro espontáneo y la interacción entre vecinos se limitan tradicionalmente a la planta baja, la 8 House permite que se expanda hasta la parte superior”.

The Mountain

The Mountain es un gran ejemplo de la arquitectura divertida que distingue a BIG. El proyecto requería mucho más lugar de aparcamiento que viviendas. La empresa decidió combinar cada necesidad en una sola estructura y utilizó la función de edificio “menos interesante” como base para las viviendas. Ahora, cada vivienda tiene una vista única y acceso a luz solar y aire fresco. Todos los apartamentos tienen también jardines en la azotea. La urbanización combina la densidad de la vida urbana con las cualidades positivas de la vida suburbana. BIG celebra ambas funcionalidades del edificio en una forma sencilla pero inesperada que da lugar a espacios únicos.

