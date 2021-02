Artista dedica 10 días a recrear un eclipse solar en una espectacular pintura digital

La artista y amante de la astronomía Cathrin Machin sigue capturando las maravillas del cielo nocturno en un estilo que mezcla pintura tradicional y digital. Uno de sus más recientes proyectos está basado en una imagen de un eclipse solar, tomada por el astrofotógrafo Dr. Sebastian Voltmer en 2017. Machin pasó 10 días dándole vida a todos los detalles de la escena con ayuda de su tableta Wacom.

“Pasamos nuestros días sin pensar mucho en la belleza del sol en sí [ya que] no podemos verlo directamente”, Machin explica. “Cuando vi la foto original del Dr. Sebastian Voltmer, me asombró la intensidad y la belleza de la corona. Al fluir a través del espacio, esas cintas de energía increíblemente hermosas brotan de su superficie en un despliegue que es violento y extrañamente sereno en partes iguales”. Así, usó la imagen de Votmer como referencia para su propia pintura digital del eclipse solar, dedicando muchas horas a capturar la textura rocosa de la Luna y colorear los rayos dorados del Sol. Como resultado, la ensombrecida Luna parece estar envuelta en llamas.

“La Luna es un poderoso cronómetro celestial”, Machin le dice My Modern Met. “Siempre me he sentido profundamente cautivada por la Luna. Es la razón por la que me enamoré de la astronomía. Tenía 7 años cuando me paré en mi patio trasero con los viejos binoculares (imagen desestabilizada) de mi papá para mirar una Luna temblorosa y todos sus hermosos cráteres. Quedé encantada”.

Una selección de impresiones de las pinturas espaciales de Machin estarán a la venta en su sitio web del 29 de enero al 8 de febrero de 2021. Puedes mantenerte al día con sus creaciones suscribiéndote a su lista de correos.

Sigue leyendo para ver más imágenes de esta increíble pintura de un eclipse solar, y sigue a Machin en Instagram para explorar el resto de su portafolio.

La artista australiana Cathrin Machin se inspiró en una fotografía de un eclipse solar en 2017 para crear una increíble pintura digital.

La artista pasó 10 días capturando los detalles en su tableta Wacom.

Mira este video para saber más sobre el proceso creativo de Machin:

View this post on Instagram A post shared by Cathrin Machin Space Art (@cathrinmachin)

My Modern Met obtuvo permiso de Cathrin Machin para reproducir estas imágenes.

