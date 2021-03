Mira los cerezos en flor de Washington, D.C. en este livestream

Cada primavera, los cerezos Yoshino que enmarcan el National Mall y la Cuenca Tidal en Washington, D.C. atraen a miles de visitantes al día. Sus hermosos pétalos rosas son sinónimo de que la primavera ha llegado a la capital de Estados Unidos. Tanto lugareños como turistas acuden en masa para ver de cerca los encantadores árboles de flores que rodean muchos de los monumentos más famosos de la ciudad, como el Monumento a Martin Luther King, Jr. En 2020, el inicio de la pandemia de coronavirus interrumpió el Festival Nacional de los Cerezos en Flor. Ahora, el festival se llevará a cabo (de forma segura), ya que podrás ver estos árboles desde cualquier lugar del mundo gracias a BloomCam.

Los cerezos son más hermosos durante su pico de floración, es decir, cuando el 70% o más de las flores están abiertas. En 2021, el Servicio de Parques Nacionales pronostica que el momento floración máxima ocurrirá entre el 2 y el 5 de abril. Para celebrar a estos árboles como se debe, el Festival Nacional de los Cerezos en Flor extenderá las festividades del 20 de marzo al 11 de abril. Los organizadores también concibieron “Petal Porch Parades” (o “Desfiles de pétalos en el pórtico”) con distanciamiento social en algunas zonas, así como un espectáculo de celebración virtual. Todos están invitados a verlo, y habrá una recaudación de fondos para continuar con el cuidado y la conservación de los cerezos en los próximos años.

Si no estás en Washington, D.C., puedes ver de cerca estas flores en BloomCam. Este livestream contará con varias cámaras en la zona de la cuenca Tidal. Gracias a una asociación entre Festival Nacional de los Cerezos en Flor y Trust for the National Mall, personas de todo el mundo podrán ver las flores las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La cámara se activará cuando se acerque el pico de floración, y los entusiastas de las flores pueden registrarse para recibir alertas sobre predicciones del mejor momento para ver los cerezos. Si extrañas viajar, echa un vistazo a otros livestreams de EarthCam, la compañía que ha donado su conocimiento para dar vida a BloomCam.

Para quienes estén en D.C., las zonas con flores están abiertas a visitantes con cubrebocas y que cumplan las reglas de distanciamiento social. Para el resto del mundo, no te pierdas de BloomCam para darle la bienvenida a la primavera.

¡Ve los cerezos en flor de Washington, D.C. como si estuvieras ahí con BloomCam!

h/t: [Martha Stewart]

