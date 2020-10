Los ganadores del concurso Close-Up Photographer of the Year retratan el mundo de cerca

Por segundo año consecutivo, el concurso Close-up Photographer of the Year ha celebrado el diminuto mundo que tenemos frente a nosotros, pero que a menudo pasa desapercibido. A través de fotos micro, macro y de acercamiento, estos fotógrafos se enfocan en los detalles y nos muestran una nueva cara de nuestro planeta.

El concurso de este año tuvo más inscripciones que nunca, ya que se enviaron más de 6,500 imágenes tomadas por fotógrafos de 52 países diferentes. El concurso se dividió en seis categorías para adultos, incluyendo Animales, Insectos y Mundo del hombre, así como una categoría especial para jóvenes. Al final, fue el fotógrafo francés Galice Hoarau quien no sólo ganó en la categoría de Animales, sino que también recibió el título de Close-up Photographer of the Year (fotógrafo de acercamiento del año). Su foto de una larva de anguila tomada durante una inmersión en aguas oscuras en Indonesia capturó los corazones del jurado. Por sus esfuerzos, ganó un premio de 2,500 libras (3,250 dólares).

Close-up Photographer of the Year ha lanzado una espectacular galería con las 100 mejores fotos, que incluye a todos los ganadores y finalistas de cada categoría. Con tantas imágenes destacadas, es difícil acortar la lista. Algunas de nuestras favoritas incluyen un misterioso retrato de un geco en Borneo por el fotógrafo austriaco Bernhard Schubert. Su cara está perfectamente enmarcada por una hoja verde brillante que hace resaltar aún más sus enormes ojos.

Igualmente fascinante es la imagen de Csaba Daroczi de una duna de arena. Este fotógrafo húngaro se las arregló para transformar esta escena en una obra maestra escultórica al capturar la cascada de arena con una velocidad de obturación lenta. Unidas, las 100 fotografías cuentan historias únicas del mundo y muestran la miríada de temas que pueden ser fotografiados de cerca. Sigue hacia abajo para ver más de nuestras favoritas del concurso Close-up Photographer of the Year.

Los ganadores y finalistas del concurso Close-up Photographer of the Year muestran la belleza del mundo desde cerca.

My Modern Met obtuvo permiso del concurso Close Up Photographer of the Year para reproducir estas imágenes.