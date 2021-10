El actor que interpretó a Colin Creevey en ‘Harry Potter’ ahora es un fotógrafo profesional

Si eres fan de Harry Potter, seguro recuerdas a Colin Creevey. Un año menor que Harry, Creevey nunca se separaba de su cámara. La realidad parece imitar a la ficción; Hugh Mitchell, el actor “muggle” que interpretó a Creevey en la segunda película de la saga, La cámara de los secretos, ahora es un fotógrafo profesional.

Mitchell, quien reside en el Reino Unido, toma retratos, captura paisajes y fotografía “de todo un poco”. No obstante, la parte más fascinante de su portafolio son sus imágenes de naturaleza. El fotógrafo documenta escenas desoladas donde a menudo resalta un solo elemento, ya sea una planta que crece entre el suelo de un bosque oscuro o una cerca rota con vistas a un estanque con niebla. Sus serenas fotografías invitan a la contemplación.

Sin embargo, es solo una coincidencia que Mitchell interpretara a un personaje al que le gustaba tomar fotos. “Siempre me ha gustado la fotografía, así que no creo que necesitara actuar para impulsarme a hacer lo que hago ahora”, le dice a My Modern Met, “pero definitivamente ayuda saber algo de la experiencia desde el otro lado de la lente, ya que parte de lo que hago ahora es tomar retratos de actores”.

Fue el amor por la naturaleza lo que alentó a Mitchell a dedicarse de lleno a la fotografía, ampliando su portafolio para incluir bodas y esas impactantes imágenes de la naturaleza. “Puede parecer una locura, pero una de mis imágenes favoritas que he tomado últimamente fue la de una libélula de cuatro puntos”, afirma. “Como fotógrafo, a menudo buscas momentos en los que las estrellas se alinean y esa toma fue una de ellas. También está muy fuera del ámbito de lo que normalmente fotografío, y siempre es divertido probar algo nuevo”. La imagen de la libélula fue finalista de Wex Mondays, un concurso organizado por Wex Photo and Video.

A continuación, ve algunas de las imágenes de naturaleza de Mitchell. Si quieres estar al día con su trabajo, puedes seguirlo en Instagram.

Hugh Mitchell interpretó a Colin Creevey en la segunda película de Harry Potter, La cámara de los secretos.

Creevey no se separaba de su cámara, y es una encantadora coincidencia que Mitchell ahora sea un fotógrafo profesional.

Toma increíbles imágenes de paisajes y naturaleza.

My Modern Met obtuvo permiso de Hugh Mitchell para reproducir estas imágenes.

