Fotógrafa captura una nube de tormenta que parece una explosión en el cielo

La fotógrafa amateur Laura Rowe daba un paseo dominical por este de Texas con su novio cuando se encontró con una escena espectacular. Lo que empezó como un día normal pronto se transformó en algo mucho más grande: Rowe tomo una imagen electrizante de unas nubes de tormenta que parecían estar a punto de explotar gracias a la luz reflejada por la puesta de sol.

Rowe, quien también es jugadora de basquetbol universitario, relató que ella y su novio acababan de salir del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Muleshoe cuando notaron que un tornado había tocado tierra a lo lejos. Así, decidieron perseguir la tormenta y echar un vistazo. “No tenía idea de lo hermoso que iba a ser de cerca”, Rowe le cuenta a My Modern Met. “Condujimos por caminos de tierra, deteniéndonos de vez en cuando para tomar algunas fotos. El lugar donde tomé esa foto fue en realidad nuestra última parada. Pensé que estábamos demasiado cerca, pero la tormenta se movía en sentido contrario, así que nos quedamos donde estábamos. Mi teléfono estaba a punto de quedarse sin batería, así que tomé un par de fotos más cuando el sol se estaba poniendo y nos dirigimos a casa ya que estaba oscureciendo de todos modos. No tenía idea en el momento en que la foto que tomé se volvería viral”.

Al estudiar la foto, es fácil ver por qué resonó por internet. ¿Puedes creer que la foto fue tomada con un smartphone? Rowe usó un iPhone 11 con una lente gran angular. Las nubes son impresionantes por sí solas, pero el brillo mágico que parece venir desde adentro es lo que hace que la imagen sea realmente única. Tras compartir esta imagen, Rowe se sorprendió al ver las reacciones de la gente.

“La respuesta que he tenido a esta foto es tan increíble”, admite. “Personas de todo el mundo me han enviado mensajes sobre cómo la foto los ha inspirado o lo que significa para ellos. Me hace sentir tan bendecida. Realmente siento que Dios me puso en el lugar correcto en el momento correcto”.

Al mismo tiempo, ha sido una experiencia de aprendizaje para Rowe, quien está tratando de entender a profundidad los derechos de autor. “Espero aprender más sobre la fotografía y los derechos de los artistas, ya que se han aprovechado de los míos muy a menudo tras esta experiencia”, comparte. Aún así, lo bueno supera con creces a lo malo. “Al final del día, todos los mensajes lindos y las personas que me apoyan hacen que valga la pena. Como dije antes, realmente siento que esto es una bendición”.

Si quieres apoyar a Rowe, la fotógrafa vende impresiones de su foto de la tormenta en Texas en su sitio web.

La imagen de una tormenta en Texas, tomada por la fotógrafa amateur Laura Rowe, se ha vuelto viral en Twitter.

storm chasin in West Texas pic.twitter.com/sFjNdHGFYP — laura rowe (@lauralouu30) May 17, 2021

Mira este increíble video que tomó con su iPhone.

It was! I took this as well. pic.twitter.com/PWKJ8XfT67 — laura rowe (@lauralouu30) May 17, 2021

