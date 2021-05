Este biólogo marino explora las profundidades para fotografiar especies nunca antes vistas [Entrevista]

Al fotógrafo y biólogo marino Jeff Milisen le encanta explorar lo desconocido. Desde su casa en Kona, Hawái, hasta las aguas de Papúa Nueva Guinea, el mundo subacuático está lleno de posibilidades. Milisen es un pionero de la fotografía de aguas profundas y lo mueve el deseo de documentar la amplia variedad de plancton microscópico y criaturas marinas que habitan nuestros océanos.

La fotografía de aguas profundas se realiza durante una inmersión nocturna en aguas profundas en mar abierto. Después, se utilizan luces para atraer criaturas oceánicas o pelágicas que son fotografiadas en su entorno natural. Hacer que el fotógrafo componga y tome imágenes mientras navega a la deriva en las profundidades del mar es una tarea muy difícil. Sin embargo, la recompensa es enorme. Los fotógrafos no solo suelen obtener imágenes atractivas, sino que también ayudan a la comunidad científica.

Cada vez con mayor frecuencia, los fotógrafos de aguas profundas como Milisen pueden fotografiar especies que rara vez han sido vistas. Además, son capaces de fotografiar a estos animales en perfectas condiciones. Esto es importante para los investigadores, que a menudo reciben muestras después de vaciar el plancton de las redes. Y la mayoría de las veces, su condición no es la mejor.

Milisen, quien también contribuye a la comunidad científica, busca crear conciencia sobre la riqueza de la vida marina en Hawái. Después de más de una década de especializarse en fotografía de aguas profundas, recientemente publicó su primer libro titulado A Field Guide to Blackwater Diving in Hawaii (Guía de campo para el buceo en aguas profundas en Hawái). Con fotos de más de 300 especies pelágicas y sus descripciones, el libro seguramente se convertirá en una herramienta útil tanto para los buceadores amateurs como para los más experimentados.

Tuvimos la oportunidad de charlar con Milisen sobre lo que lo atrajo a la vida marina, los desafíos que enfrenta durante las sesiones en aguas profundas y lo que sigue para él. A continuación, lee la entrevista exclusiva de My Modern Met.

¿Qué es lo que atrajo sobre el mundo submarino?

Los animales subestimados alimentan mi curiosidad y mi curiosidad impulsa mi necesidad de explorar. Yo era el niño raro al que le gustaban las serpientes. Mi habitación tenía acuarios de serpientes alineados en una pared. Cada pocas semanas, mis padres encontraban a una de mis mascotas fugitivas arrastrándose por el suelo de la casa.

En la escuela secundaria, incluso llevé a cabo un estudio de población de identificación y liberación a pequeña escala sobre la culebra corredora constrictor y la víbora ratonera en una vieja granja al otro lado de la calle de mi casa en Connecticut. Faltaba a la escuela para atrapar tortugas o ir a pescar. Siempre me han fascinado los animales, por eso el buceo era el siguiente paso lógico. ¡Bajo el agua, la vida es mucho más abundante! No tardó mucho en que esa curiosidad se trasladara a los peces, los corales y el plancton.

¿Qué fue lo que te atrajo de la fotografía de aguas profundas?

Hoy en día, muchos fotógrafos de aguas profundas se concentran en capturar una hermosa toma de un animal común. A menudo tratan de obtener la “mejor” foto de algunas especies que ya han sido fotografiadas hasta el hartazgo. No se puede negar que producen fotografías increíbles, pero no es por eso que estoy aquí. No tienes que ser el mejor, solo tienes que ser el primero.

Cuando estudias un hábitat, empiezas a reconocer cuando algo es realmente inusual. Mis tomas favoritas muestran animales y comportamientos que nunca estuvieron en la lista de especies objetivo de nadie porque nunca imaginé que algún día podría ver algo tan increíble. La sensación de fotografiar a un animal con el que sabes que algo está fuera de lugar es inolvidable porque la emoción no termina después de haber tomado la foto o haberla pasado por edición. Eso es solo el comienzo.

Mi imagen del lófido peludo (Lophiodes fimbriatus) es un gran ejemplo. Sabía que era extraño porque nunca había visto algo así. Comencé revisando la literatura disponible sobre el rape en Hawái. Cuando eso no funcionó, le envié las imágenes a Dave Johnson en el Smithsonian, quien sabe mucho más que yo sobre larvas de peces. Y cuando no lo supo, se lo envió a un ejército de ictiólogos, incluido Ted Pietsch, que estudia específicamente al rape. Ted tomó la determinación final de que se trataba de una especie que solo se había visto de tres a cuatro veces, ¡y este era el primer espécimen de Hawái! Este patrón de descubrimiento ocurre mucho. En las últimas cuatro semanas, por ejemplo, he visto tres especies de calamares que nunca antes había visto.

¿Qué tipo de investigación llevas a cabo para estas sesiones?

Las inmersiones en aguas profundas son impredecibles. Si visitas el mismo lugar dos noches seguidas, el caballito de mar que viste la noche anterior no seguirá allí. Se habrá alejado con la corriente como todo lo demás. Tomo ventaja al estudiar los predictores de la biodiversidad pelágica. ¿Dónde van a estar la mayoría de los individuos de la mayoría de las especies en una noche en particular? Esto requiere analizar los datos de buceo de forma cuantitativa y utilizarlos para responder preguntas específicas.

Mi primer artículo revisado por pares nació de esa misma pregunta. Pasé cinco minutos de cada 15 bajo el agua, contando el número de individuos de cada especie a mi alrededor. Después de tener un centenar de inmersiones de datos, tenía un conjunto de datos sólido con el que trabajar. A partir de ahí, solo fue cuestión de preguntar estadísticamente cómo factores como la fase lunar, la profundidad del océano o la época del año habían afectado la vida que estábamos viendo.

Como biólogo marino, ¿puedes contarnos cómo este tipo de fotografía también ayuda al mundo científico?

Hay algunas formas en las que podemos ayudar. Inicialmente, mostré una foto en una conferencia de un pez nadando dentro de una salpa. Un biólogo pelágico de la audiencia se me acercó después. Tradicionalmente, la forma en que hemos estudiado el océano es a través de varios tipos de redes y contadores de plancton. Cuando el plancton aparece en una red, todo está mezclado. Cuando este investigador había encontrado previamente pescado dentro de las salpas, había asumido que era solo un producto de ese proceso de mezcla que ocurre en las redes. Entonces, al mostrarle un nuevo comportamiento, mi foto cambió las reglas del juego para un tipo que había pasado toda su vida estudiando el océano pelágico. Se ha trabajado mucho en el buceo en aguas superficiales para estudiar estos comportamientos.

La otra forma en que las fotos de aguas profundas ayudan es comprender cómo se ven realmente estos animales. Nuevamente, los investigadores solo tienen muestras que han sido golpeadas con redes de recolección y luego conservadas en alcohol, y los resultados no son agradables. Las aletas a menudo se rompen, el color se desvanece, la postura del cuerpo es muy diferente de lo que vemos y los filamentos casi nunca se adhieren.

[Los científicos] han desarrollado métodos para aprovechar al máximo estos animales golpeados, principalmente formas de contar las partes duras del cuerpo como las vértebras, los rayos de las aletas o las espinas de las aletas. A esto se le llama “merísticas” o características que se cuentan. Recientemente participé en un estudio que analizó las fotos in situ de animales que luego fueron recolectadas y conservadas. Luego, Dave Johnson, del Smithsonian, analizó las estadísticas y Ai Nonaka analizó el ADN. Luego se compararon los resultados de todos los métodos y los resultados fueron sorprendentes, por decir lo menos.

¿Cuál es el aspecto más desafiante de la fotografía de aguas profundas?

Realmente hay dos: flotabilidad e iluminación.

Como humanos, pasamos toda nuestra vida navegando esencialmente por un mundo bidimensional. Hemos evolucionado para asociarnos y orientarnos con sustratos. Rara vez tenemos la oportunidad de subir o bajar de manera significativa. Incluso cuando buceamos, lo más frecuente es bucear sobre un área con algún tipo de fondo. Cuando hago una inmersión en aguas profundas, el fondo está 2,000 metros más abajo. Tienes que volver a entrenar para orientarte hacia otra cosa, ya sea la materia en el agua (llamada nieve marina), tu computadora de buceo o la superficie del océano. Y luego tienes que entrenar tus ojos para enfocarte en cosas muy pequeñas que también están a la deriva. Debido a la diferencia de tamaño, el movimiento del agua actúa en su cuerpo de manera muy diferente a como lo hace en los objetos pequeños, por lo que seguirlos en el camino desde tus ojos hasta el visor y capturado en el fotosensor es un gran desafío.

Nuestra iluminación ayuda en esta búsqueda. La mayoría de la gente piensa que estamos analizando la bioluminiscencia, pero eso no es nada exacto. La bioluminiscencia es muy, muy tenue. Si no llevara luces bajo el agua conmigo, sería una inmersión muy oscura. Sin embargo, las luces no solo nos ayudan a encontrar cosas; también producen el contraste que permite a nuestras cámaras enfocar a los animales. La iluminación brillante es clave para una fotografía exitosa en aguas profundas.

Parece haber una comunidad de fotógrafos de aguas profundas. ¿Por qué crees que este tipo de fotografía, en particular, inspira a una comunidad como esta?

La mayoría de la comunidad fotográfica de aguas profundas está en ella para producir fotografías bonitas. El contraste entre cromatóforos o características anatómicas inusuales contra un fondo negro limpio y estético es una combinación natural. Nuestros ojos se sienten atraídos naturalmente hacia la parte más clara de una foto, razón por la cual los reflejos apagados distraen tanto. El agua negra elimina cualquier fondo que distraiga. Por supuesto, la fotografía en aguas profundas se trata de sujetos que parecen de otro mundo, por lo que esta es una manera maravillosa de colocar al sujeto en un entorno donde se destaca.

¿Cuál es tu fotografía de aguas profundas favoritas y por qué?

Mi foto favorita tiene que ser mi tiburón tollo cigarro. Tiene un color naranja apagado y las composiciones no son alucinantes, ¡pero el sujeto es increíble! Son una de las especies de tiburones más pequeñas del mundo. Se ganan la vida usando sus dientes peculiares para sacar trozos de carne del tamaño de una pelota de golf de los costados de ballenas, tiburones, delfines y peces de caza desprevenidos. Y en 2008, cuando vi uno, mi primer sesión en aguas profundas, ¡solo un puñado de personas había visto uno vivo!

Querer una foto de un tollo cigarro fue lo primero que me llevó por el camino de las aguas profundas. Trabajé duro durante más de una década para encontrar uno que fuera apto para la fotografía. Durante ese tiempo, poco a poco me di cuenta de que el océano está lleno de animales tan fascinantes y raros como los tollos cigarros.

La noche en que finalmente fotografié un tollo cigarro fue el 1 de enero. Era el final de la inmersión y estaba a 500 psi en mi parada de seguridad cuando mi esposa señaló algo en la distancia e hizo la señal de “tiburón”. Despegué y lo alcancé fácilmente. Nadamos juntos durante probablemente cinco minutos y tomé 14 fotografías antes de decidir que tenía que irme. Miré hacia arriba para encontrar el bote y era solo un resplandor distante. Miré mi profundidad y estaba a 25 metros. Luego miré mi aire disponible y tenía menos de 200 psi. ¡Este tiburón fue casi el canto de sirena que me arrastró hasta el infinito más profundo! También fue el corte final donde terminé de recopilar imágenes y decidí que era hora de terminar de escribir mi libro. A Field Guide to Blackwater Diving in Hawaii salió en noviembre de 2020.

¿A dónde te gustaría ir para una sesión y por qué?

Me atraen las áreas remotas del mundo. Algunas de las mejores sesiones en aguas profundas que he experimentado fueron en Papúa Nueva Guinea, donde la contaminación plástica no existe porque los lugareños toman cualquier plástico que haya llegado al área. La vida marina era increíble solo desde la costa, pero si te alejas un poco de la costa, ¡puedes bucear sobre las cimas de las montañas submarinas llamadas montes submarinos!

Me fascinan los montes submarinos, y el océano está salpicado generosamente de ellos; muchos montes submarinos ni siquiera tienen nombre. También me encantaría ir aún más salvaje y concentrarme en áreas que tienen la combinación perfecta de condiciones oceanográficas donde la vida simplemente explota. Claro, el triángulo de coral está ahí, pero me imagino que en algún lugar como el océano alrededor de las Islas de la Línea. Hay algo en esa área que hace que la vida se acumule sobre sí misma, y ​​espero que eso se traduzca también en el reino pelágico.

¿Qué esperas que la gente vea en tu trabajo?

¡Mi trabajo es solo una pequeña muestra de la asombrosa rareza que pasa por nuestras costas todas las noches! Es fácil hacer que la gente preste atención a los arrecifes de coral y los delfines. No es frecuente que podamos inspirar a las personas a preocuparse por el plancton, ¡pero es muy importante! El plancton impulsa a las poblaciones de peces de arrecife que viven en los arrecifes de coral y alimenta a los delfines que le importan a las personas. El plancton es la comunidad dominante de más del 70% de la superficie de nuestra tierra. También merece un poco de amor.

My Modern Met obtuvo permiso de Jeffrey Milisen para reproducir estas imágenes.

Artículos relacionados :

Fotógrafo de aguas profundas retrata a un inusual pulpo con cabeza transparente [Entrevista]

Esta gigantesca foto de 826.9 megapixeles es la panorámica submarina más grande del mundo

Mira las impresionantes fotografías ganadoras del concurso Underwater Photographer of the Year 2021