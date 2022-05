Una deliciosa fiesta de “dumplings alrededor del mundo” muestra la gran variedad de estas delicias

El mundo de los dumplings es muy amplio, ya que hay de muchos tipos y rellenos. Esta amplia categoría de alimentos consiste en una delicia envuelta en masa que, a menudo, es pellizcada para cerrarla (por ejemplo, las empanadas de América Latina entran en esta categoría, en teoría). La masa en sí puede ser una variedad de almidones (papas, harina, etc.) y los rellenos pueden ser dulces o salados. Para ver cómo se ve tal diversidad, echa un vistazo a la impresionante y deliciosa selección que hubo en una fiesta de “dumplings alrededor del mundo”.

El productor de audio y escritor canadiense Michal Stein tomó una foto de la mesa. “Tuvimos una fiesta de ‘dumplings alrededor del mundo'”, le cuenta a My Modern Met, “que consistía en que cada persona trajera un tipo diferente de dumpling. La escena gastronómica en Toronto es ricamente diversa, por lo que no tuvimos ningún problema para conseguir cualquier tipo de dumplings con el que pudiéramos soñar”.

Parece que sería difícil elegir un favorito, pero Stein tiene uno. “Mi favorito personal es el momo de res”, explica, “pero también quiero destacar los dumplings de ensalada, que fueron la única oferta casera en la mesa”. Hacer dumplings toma mucho trabajo y esta no fue la excepción. “Para ese, mi amigo trituró las verduras y las echó en el aderezo, luego las puso en cada tazón de lechuga individual”.

Aunque hubo muchos platos de dumplings en la fiesta, no representa todas las posibilidades comestibles. “Había muchas opciones que no llegaron a esta ronda”, dice Stein, “¡seguramente tendremos que hacerlo de nuevo para probar más!”.

How could you forget Mantu from Afghanistan? It’s one of the best dumpling dishes ever 😛 pic.twitter.com/ZZhyF9qqEJ

— Abe 🇦🇫🇺🇸🦀 (@abelincoln__) April 10, 2022