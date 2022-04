Repostera japonesa crea unas tiernas galletas en forma de hámsters

Los postres con forma de animales tiernos no son nada nuevo. A lo largo de los años, hemos visto pasteles en forma conejo, bollos de trasero de corgi y panes con orejas de gato, los cuales hacen un tributo delicioso a nuestras criaturas favoritas. No obstante, no todos los días te encuentras con un postre en forma de hámster. La repostera Mocha Mocha, de Japón, ha llenado ese vacío con sus diminutas galletas de color crema.

Estas adorables galletas están inspiradas en tiernos hámsters rechonchos, con cuerpos de forma ovalada y orejas, patas y colas redondeadas. Mocha Mocha opta por darle un estilo simple a sus galletas para mantener el efecto kawaii. Cada pieza tiene una cara minimalista con solo un par de pequeños ojos negros, ya sean abiertos y redondos porque están despiertos, o unas líneas horizontales que representan que el hámster se está quedando dormido.

Sin embargo, Mocha Mocha no limita su sabrosas creaciones a un solo tipo de animal. Algunas de sus otras galletas tienen forma de perros esponjosos con orejas caídas y cejas expresivas, y ositos de peluche de estilo caricatura que aparecen tumbados en diferentes posiciones. A veces, también usa sus habilidades para agregar un toque encantador a la parte superior de sus cupcakes, como crear cachorros felices con el glaseado.

A continuación, ve más de los adorables postres de Mocha Mocha y sigue la tienda en Twitter para no perderte ninguna de sus tiernas creaciones.

La repostera japonesa Mocha Mocha hace unas tiernas galletas en forma de hámsters.

También crea postres inspirados en otros animales.

Mira este video para ver cómo Mocha Mocha da vida sus exquisitas creaciones.

Mocha Mocha: Twitter | YouTube

h/t: [Grape]

Todas las imágenes vía Mocha Mocha.

