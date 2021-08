El retrato de Susan B. Anthony encontrado en un estudio fotográfico oculto será subastado

Cuando el abogado David Whitcomb compró un edificio para su bufete de abogados en el norte del estado de Nueva York, nunca imaginó los tesoros que encontraría adentro: todo el estudio de James E. Hale estaba escondido en un pequeño ático que Whitcomb no sabía que existía cuando compró el inmueble. Hale trabajó a finales del siglo XIX y principios del XX, y fue un destacado fotógrafo cuya lista de clientes incluía a la sufragista Susan B. Anthony.

El descubrimiento es aún más increíble porque los vendedores del edificio no tenían idea de que había un ático sobre el techo del tercer piso. Y, de hecho, tampoco lo sabían los propietarios anteriores a ellos. Después de asomarse al interior del espacio y ver una gran cantidad de artículos apilados, incluyendo marcos dorados, Whitcomb llamó a un amigo que podría ayudarlo a comprender lo que estaba viendo. “Rápidamente nos dimos cuenta de que todo el material estaba relacionado con fotografías y repetidamente vimos el nombre de J.E. Hale en fotos, cajas, contenedores de envío, e incluso encontramos una pila de su correo de aproximadamente el otoño de 1916”, Whitcomb le cuenta a My Modern Met. “La organización de los materiales era confusa, mientras que parecía que ciertas piezas se habían apilado y acomodado ordenadamente, otras estaban por doquier”.

Después, mientras revisaban meticulosamente el material, encontraron algo realmente especial: un retrato de perfil de Susan B. Anthony. No se trataba de un retrato cualquiera, sino de un retrato oficial que incluso acabó en la colección de la Biblioteca del Congreso. Como si ese hallazgo no fuera lo suficientemente extraordinario, Whitcomb incluso encontró piezas del negativo de vidrio original.

“Estaba sobre mis manos y rodillas levantando algo cuando noté algunos grandes trozos de vidrio en el suelo, tomé uno y puse mi linterna detrás de él e inmediatamente me detuve”, compartió. “Lo que estaba mirando era la parte central del retrato de Susan B. Anthony, el broche de la bandera que lleva en la foto y parte de su vestido. No podía creer que estuviera sosteniendo este negativo de placa de vidrio, y rápidamente encontramos otros grandes porciones del negativo. Desafortunadamente, no encontramos todo, pero tenemos una porción significativa y es asombroso pensar que el negativo estaba en la habitación cuando se tomó esa imagen, y esa es ella fundida en el vidrio”.

Después de un año, Whitcomb finalmente ha catalogado sus tesoros, a los que llama Colección Hale. Además del famoso retrato, hay muchas fotografías de los alrededores, retratos de sus clientes, así como equipos de cámara. Entre los hallazgos más especiales hay fondos pintados a mano frente a los cuales Hale habría posado a sus clientes durante sus sesiones de retratos.

Aprovechando su ubicación en las afueras de Rochester, Whitcomb pudo involucrar a profesionales de Eastman Kodak en la restauración de algunas de las fotos. También ha trabajado con museos de historia locales y tiendas de fotografía para imprimir alrededor de 50 de los negativos de vidrio.

Ahora que todo está catalogado, es hora de que estos artículos encuentren un hogar. El 18 de septiembre a las 3 p.m. EST, habrá una subasta en vivo de todos los materiales, incluyendo el retrato de Susan B. Anthony. Los objetos también se podrán ver en Invaluable, donde ya se están aceptando ofertas.

“La subasta permitirá que todos vean la colección en línea y que los materiales encuentren una casa dentro del género que prefieran los compradores”, dice Whitcomb. “Hay diferentes ángulos en esta colección, desde las artes, la fotografía, la historia fotográfica, la historia de las mujeres y el movimiento sufragista, hasta esa pequeña parte de todos nosotros que quiere ‘encontrar un tesoro' escondido en algún lugar, por lo que es muy emocionante”.

El abogado David Whitcomb descubrió un ático oculto en un edificio que había comprado.

Dentro del ático había materiales del estudio del fotógrafo James E. Hale, quien trabajó a finales del siglo XIX.

Entre los hallazgos se encontraba un retrato increíblemente raro de Susan B. Anthony.

El estudio también estaba lleno de otros tesoros, como una cámara de campo y fondos fotográficos.

Todo será subastado el 18 de septiembre de 2021.

