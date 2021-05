Este artista inserta personajes de ‘Los Simpson’ en pinturas famosas

Si eres fan de Los Simpson y la historia del arte, esto te va a encantar. Un artista de Ontario, Canadá, ha metido a nuestros personajes favoritos en las pinturas más famosas de la historia de arte, creando una combinación muy divertida. Conocido simplemente como @fine_art_simpsons en Instagram, el artista reemplaza a las figuras en las obras con personajes como Homero Simpson, Ned Flanders, Edna Krabappel, y Milhouse Van Houten. De pronto, Bart es Jackson Pollock embarrando pintura por todas partes, el abuelo y Mona dan vida a una versión de American Gothic, y Kent Brockman es el “votante indeciso” de Norman Rockwell, que debe elegir entre Kang y Kodos.

El artista inició la serie Fine Art Simpsons (“Simpsons de bellas artes”) en 2020. “Pensé que sería divertido combinar El beso de Klimt y La gran ola de Hokusai con escenas famosas de Los Simpson”, el artista le dice a My Modern Met. “Un amigo los vio y me convenció de crear una cuenta para mostrarlos. Desde entonces, he aprendido más sobre arte que en mis años en la ‘escuela de arte' y sigo pasando un buen rato encontrando similitudes visuales y temáticas entre el arte clásico y mi caricatura favorita”.

Cada escena es una mezcla brillante de historia del arte y un profundo conocimiento de Los Simpson, lo que muestra que el artista es un gran fan. Esta cuenta de Instagram es perfecta para aquellos que se sientan en medio de un diagrama de Venn entre Los Simpson y la historia del arte, ya que le rinde tributo a ambos de manera ingeniosa. Por ejemplo, el arista toma la alberca de A Bigger Splash de David Hockey y le añade un pequeño Bart viendo por la ventana en el fondo. Para los fans de Los Simpson, esta es una clara referencia al episodio El diabólico Bart, cuando Bart se rompe una pierna y pasa el verano espiando a sus vecinos desde su habitación. En el lado de la historia del arte, El café de noche de Vincent van Gogh, los paisajes surrealistas de Salvador Dalí y Nighthawks de Edward Hopper están entre las otras obras maestras que forman parte de esta colección.

Sigue leyendo para ver más de los mashups artísticos de Fine Art Simpsons y no olvides seguirlos en Instagram.

La divertida serie Fine Art Simpsons combina pinturas famosas de la historia del arte con personajes de Los Simpson.

Cada escena une ambos mundos de forma magistral.

Para los fans de la serie, estas escenas hacen un ingenioso tributo tanto a la trama como a la historia del arte.

