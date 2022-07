El telescopio espacial James Webb ya fotografió Júpiter y los resultados son increíbles

Después de maravillarnos con las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb (JWST) que publicó la NASA, todos queremos ver aún más. Por suerte, algunos amantes de la astronomía–a los que no se les escapa nada–hallaron otra imagen increíble tomada por el telescopio Webb en el informe de puesta en marcha publicado la semana pasada. Este documento resume el desempeño científico del Webb durante los últimos seis meses y, como parte de las pruebas de desempeño, resulta que el telescopio también fotografió a Júpiter.

La NIRCam de Webb fotografió este enorme planeta gaseoso y a otros ocho sujetos durante una prueba para ver cómo se desempeñaba al rastrear objetos en movimiento. En un par de imágenes comparativas, vemos a Júpiter fotografiado con dos filtros diferentes. A la izquierda, la NIRCam usó un filtro de longitud de onda corta y, a la derecha, un filtro de longitud de onda larga.

El telescopio Webb no solo pudo fotografiar a Júpiter, sino que también captó tres de sus muchas lunas: Europa, Tebe y Metis. La sombra de Europa es incluso visible a la izquierda de la Gran Mancha Roja. La NIRCam pudo captar hasta el más mínimo detalle, incluyendo los anillos de Júpiter. Esto es solo una pequeña muestra del gran poder del nuevo telescopio.

Júpiter fue el más lento de los nueve objetivos de prueba que fotografió el Webb, pero todas las imágenes fueron exitosas. Los resultados hacen que el equipo tenga la esperanza de que el seguimiento de objetos aún más rápidos sea una posibilidad en el futuro, lo que “potencialmente abriría la ciencia para los asteroides cercanos a la Tierra, los cometas más cercanos al perihelio y los objetos interestelares”.

El informe de puesta en servicio detalla todas las pruebas a las que se sometió Webb desde que fue puesto en órbita. El informe deja claro que ha comenzado su misión superando todas las expectativas previas al lanzamiento. “Con capacidades revolucionarias, el telescopio espacial James Webb ha comenzado el primero de muchos años de descubrimiento científico”, asegura el informe.

umm who else saw this in the commissioning report document?? 😍😍😍😍🤯🤯🤯🤯🤯https://t.co/AzwQCf6rat pic.twitter.com/nq13fxdsAM

— Erin M. May, PhD (@_astronomay) July 12, 2022